Громадянин України, який скоїв напад на монастир, буде суворо покараний, - Туск
У польському уряді наголосили, що громадянин України, який напав із ножем на п’ятьох людей на території монастиря сестер-бенедиктинок у місті Ярослав Підкарпатського воєводства, понесе суворе покарання.
Про це у соцмережі Х написав прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск.
Суворе покарання
Так, він повідомив, що нападник перебуває під вартою польської поліції. Тривають слідчі дії. Також він підтвердив, що нападник - громадянин України.
"Він буде покараний з усією суворістю польського законодавства. Я поділяю біль рідних та близьких жертв цього жорстокого нападу", – написав Туск.
Глава Міністерства внутрішніх справ і адміністрації Марцін Кервінський також зазначив, що на українця чекає суворе покарання. Він додав, що особам, які стали свідками цього вбивства, на місці події надається психологічна допомога.
Що передувало
Раніше повідомлялося, що у польському місті Ярослав Підкарпатського воєводства 31-річний громадянин України напав із ножем на п’ятьох людей на території монастиря сестер-бенедиктинок. Один із постраждалих чоловіків помер, ще четверо людей дістали поранення.
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бо ******** сирієць гвалтуючий маленьких полєк, то не так важливо, ніж упа у минулому столітті!