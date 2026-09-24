Громадянин України, який скоїв напад на монастир, буде суворо покараний, - Туск

У польському уряді наголосили, що громадянин України, який напав із ножем на п’ятьох людей на території монастиря сестер-бенедиктинок у місті Ярослав Підкарпатського воєводства, понесе суворе покарання.

Про це у соцмережі Х написав прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск.

Суворе покарання

Так, він повідомив, що нападник перебуває під вартою польської поліції. Тривають слідчі дії. Також він підтвердив, що нападник - громадянин України.

"Він буде покараний з усією суворістю польського законодавства. Я поділяю біль рідних та близьких жертв цього жорстокого нападу", – написав Туск.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Понад 30% українських біженців зазнавали дискримінації у Польщі, - опитування

Глава Міністерства внутрішніх справ і адміністрації Марцін Кервінський також зазначив, що на українця чекає суворе покарання. Він додав, що особам, які стали свідками цього вбивства, на місці події надається психологічна допомога.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Напад на українських дітей через мову в Бидгощі: поліція Польщі затримала чоловіка та жінку

Що передувало

Раніше повідомлялося, що у польському місті Ярослав Підкарпатського воєводства 31-річний громадянин України напав із ножем на п’ятьох людей на території монастиря сестер-бенедиктинок. Один із постраждалих чоловіків помер, ще четверо людей дістали поранення.