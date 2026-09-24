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Новини Українці у Польщі
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Громадянин України, який скоїв напад на монастир, буде суворо покараний, - Туск

Туск про напад на монастир

У польському уряді наголосили, що громадянин України, який напав із ножем на п’ятьох людей на території монастиря сестер-бенедиктинок у місті Ярослав Підкарпатського воєводства, понесе суворе покарання.

Про це у соцмережі Х написав прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск.

Суворе покарання

Так, він повідомив, що нападник перебуває під вартою польської поліції. Тривають слідчі дії. Також він підтвердив, що нападник - громадянин України.

"Він буде покараний з усією суворістю польського законодавства. Я поділяю біль рідних та близьких жертв цього жорстокого нападу", – написав Туск.

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Напад на монастир у Польщі

Глава Міністерства внутрішніх справ і адміністрації Марцін Кервінський також зазначив, що на українця чекає суворе покарання. Він додав, що особам, які стали свідками цього вбивства, на місці події надається психологічна допомога.

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Напад на монастир у Польщі

Що передувало

Раніше повідомлялося, що у польському місті Ярослав Підкарпатського воєводства 31-річний громадянин України напав із ножем на п’ятьох людей на території монастиря сестер-бенедиктинок. Один із постраждалих чоловіків помер, ще четверо людей дістали поранення.

Автор: 

напад (1329) Польща (7882) українці (1735)
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Топ коментарі
+19
Цікаво коли сирійський хлопчік в трусєках ріже європейців, то зазвичай в новинах не пишуть національність. А тут пря ГРОМАДЯНИНА УКРАЇНИ.
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24.09.2026 17:30 Відповісти
+12
був би бандера сирійцемь, то писали б.....
бо ******** сирієць гвалтуючий маленьких полєк, то не так важливо, ніж упа у минулому столітті!
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24.09.2026 17:38 Відповісти
+9
Чомусь мовчать про мотиви нападу... Щось там "нечисте"...
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24.09.2026 17:47 Відповісти

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