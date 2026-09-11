Понад 30% українських біженців зазнавали дискримінації у Польщі, - опитування

Упродовж останніх 12 місяців 31% опитаних українських біженців у Польщі стикалися з дискримінацією через національну або етнічну належність.

Про це свідчать результати опитування Rating Group, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Як свідчить опитування, впродовж останніх 12 місяців, 31% опитаних українських біженців стикалися з дискримінацією через національну або етнічну належність, 22% – зазнали упередженого ставлення через використання української мови.

Про негативне ставлення до себе через російську мову повідомили 6%, через вік – 5%, через стать – 3%. Водночас, майже половина респондентів (49%) не стикалася з дискримінацією за переліченими в опитуванні ознаками.

Ставлення самих українських біженців до місцевого населення переважно нейтральне (44%) або тепле (50%).

Ставлення поляків до себе біженці сприймають стриманіше: 30% характеризують його як тепле, 46% – як нейтральне, 22% – як холодне.

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Повернення додому

Раніше повідомлялося, що повернутися з Польщі до України планує 51% опитаних українських біженців, однак більшість із них не готові зробити це до завершення війни. Найближчим часом додому збираються лише 8% респондентів.

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