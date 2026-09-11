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Новини Українці у Польщі
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Понад 30% українських біженців зазнавали дискримінації у Польщі, - опитування

українці, поляки

Упродовж останніх 12 місяців 31% опитаних українських біженців у Польщі стикалися з дискримінацією через національну або етнічну належність.

Про це свідчать результати опитування Rating Group, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Як свідчить опитування, впродовж останніх 12 місяців, 31% опитаних українських біженців стикалися з дискримінацією через національну або етнічну належність, 22% – зазнали упередженого ставлення через використання української мови.

Про негативне ставлення до себе через російську мову повідомили 6%, через вік – 5%, через стать – 3%. Водночас, майже половина респондентів (49%) не стикалася з дискримінацією за переліченими в опитуванні ознаками.

  • Ставлення самих українських біженців до місцевого населення переважно нейтральне (44%) або тепле (50%).
  • Ставлення поляків до себе біженці сприймають стриманіше: 30% характеризують його як тепле, 46% – як нейтральне, 22% – як холодне.

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Повернення додому

Раніше повідомлялося, що повернутися з Польщі до України планує 51% опитаних українських біженців, однак більшість із них не готові зробити це до завершення війни. Найближчим часом додому збираються лише 8% респондентів.

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Автор: 

дискримінація (49) опитування (2005) Польща (7786) українці (1713)
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Топ коментарі
+8
Додому їдьте. Досить пшекам сраки підтирати.
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11.09.2026 20:48 Відповісти
+8
Додму я звісно не радив би їхати
десь у 2020-му сильно молодшу сестру з свіженьким київським дипломом випхав за кордон, чисто з економічних міркувань і бачачи дебілізм народу. Сказав: півроку маєш витерпіти, а далі сама вирішиш. Більше року в Угорщині все підряд від прачки до теплиць, але повертатися вже тоді не хотіла. Тепер в Чехії кондитером, навіть диплом не знадобився . Ідеальна країна: росіян *********, релігія голови не засрала
Ну а чого люди чекали від поляків то навіть не смішно, та сама імперська лихоманка і захоплення своєю релігією, сімейними християнськими цінностями, так само вважають, що їх культура то якийсь скарб і вони взагалі не тим самим роблені
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11.09.2026 21:09 Відповісти
+5
Поляки це своєрідний гібрид кацапобілорусів
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11.09.2026 21:16 Відповісти

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