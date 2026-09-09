У Польщі мешканці обурилися через синьо-жовті паркомісця: думали, що це жест на підтримку України

Мешканці польського міста Рашин обурилися через дорожню розмітку паркувальних місць у синьо-жовтих кольорах, вирішивши, що влада виділила їх для українців

Про це пише Wprost, передає Цензор.НЕТ.

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Що спричинило непорозуміння

Такі паркувальні місця з'явилися біля шкіл, і деякі користувачі соцмереж припускали, що в такий спосіб місцева влада намагалася проявити солідарність з українськими школярами.

Реакція політика

Ситуацію також прокоментував депутат від антиукраїнської партії "Конфедерація" Конрад Беркович, який обурено запитував, чи "це ще Польща?".

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Пояснення від міської громади

Заступниця керівника громади Рашин Анетта Вротна заявила, що дуже здивована ситуацією.

Зона "Kiss and Ride" призначена для батьків, які підвозять дітей до школи. Вона дозволяє водіям ненадовго зупинитися, висадити дитину та поїхати, не створюючи перешкод для руху.

"Ми дуже здивовані. Колірна гама розмітки — яка, власне, ще не завершена, оскільки потребує доопрацювання для включення символів "Kiss and Ride" — була сприйнята як українські прапори. Там буде біла облямівка, як заведено в Європі, із позначкою "K+R"", — додала вона.

У громаді додали, що зона "Kiss and Ride" призначена для всіх мешканців, які підвозять дітей до місцевих шкіл.

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