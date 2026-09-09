У Польщі затримали українця з бойовими патронами при спробі потрапити на оборонну виставку
У польському Кельце охорона затримала 44-річного українця, який намагався потрапити на Міжнародну виставку оборонної промисловості з магазином, спорядженим бойовими патронами. Чоловік приїхав до Польщі як водій двох українських бізнесменів, компанія яких бере участь у виставці.
Про це повідомляє RMF24, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, українця зупинили 8 вересня після 11:00 під час перевірки біля одного з входів на територію виставки. В охорони виникла підозра, що чоловік може мати при собі небезпечні предмети.
Інцидент стався за кілька десятків хвилин до офіційного відкриття виставки, в якому, зокрема, брав участь міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш.
На місце викликали поліцію. Під час перевірки в українця виявили магазин до пістолета з бойовими патронами.
Правоохоронці встановили, що чоловік в’їхав до Польщі днем раніше. Він працював водієм двох українських бізнесменів, чия компанія представлена на оборонній виставці.
Поліцейські також обшукали автомобіль, яким вони приїхали. Зброї чи інших небезпечних предметів у машині не виявили.
Українця помістили до поліцейського ізолятора. Він наразі відмовляється давати пояснення, тому мотив, з яким чоловік намагався пронести споряджений патронами магазин на виставку, залишається невідомим.
Йому мають висунути обвинувачення у незаконному володінні боєприпасами. Про затримання також повідомили польську прикордонну службу. За даними RMF24, найімовірніше, щодо українця ухвалять рішення про депортацію.
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бачу що ви статтю погано читали. і забуваєте про антиукраїнські настрої в поляків, і використання політиками цих настроїв в своїй політичній діяльності.