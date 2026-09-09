У Польщі затримали українця з бойовими патронами при спробі потрапити на оборонну виставку

У польському Кельце охорона затримала 44-річного українця, який намагався потрапити на Міжнародну виставку оборонної промисловості з магазином, спорядженим бойовими патронами. Чоловік приїхав до Польщі як водій двох українських бізнесменів, компанія яких бере участь у виставці.

Про це повідомляє RMF24, передає Цензор.НЕТ.

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Як зазначається, українця зупинили 8 вересня після 11:00 під час перевірки біля одного з входів на територію виставки. В охорони виникла підозра, що чоловік може мати при собі небезпечні предмети.

Інцидент стався за кілька десятків хвилин до офіційного відкриття виставки, в якому, зокрема, брав участь міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш.

На місце викликали поліцію. Під час перевірки в українця виявили магазин до пістолета з бойовими патронами.

Правоохоронці встановили, що чоловік в’їхав до Польщі днем раніше. Він працював водієм двох українських бізнесменів, чия компанія представлена на оборонній виставці.

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Поліцейські також обшукали автомобіль, яким вони приїхали. Зброї чи інших небезпечних предметів у машині не виявили.

Українця помістили до поліцейського ізолятора. Він наразі відмовляється давати пояснення, тому мотив, з яким чоловік намагався пронести споряджений патронами магазин на виставку, залишається невідомим.

Йому мають висунути обвинувачення у незаконному володінні боєприпасами. Про затримання також повідомили польську прикордонну службу. За даними RMF24, найімовірніше, щодо українця ухвалять рішення про депортацію.

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