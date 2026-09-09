В Польше украинца задержали с боевыми патронами при попытке попасть на оборонную выставку

В польском Кельце охрана задержала 44-летнего украинца, который пытался проникнуть на Международную выставку оборонной промышленности с магазином, заряженным боевыми патронами. Мужчина приехал в Польшу в качестве водителя двух украинских бизнесменов, чья компания участвует в выставке.

Об этом сообщает RMF24, передает Цензор.НЕТ.

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Как отмечается, украинца остановили 8 сентября после 11:00 во время проверки у одного из входов на территорию выставки. У охраны возникло подозрение, что мужчина может иметь при себе опасные предметы.

Инцидент произошел за несколько десятков минут до официального открытия выставки, в котором, в частности, принимал участие министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш.

На место вызвали полицию. В ходе досмотра у украинца обнаружили магазин к пистолету с боевыми патронами.

Правоохранители установили, что мужчина въехал в Польшу днем ранее. Он работал водителем двух украинских бизнесменов, чья компания представлена на оборонной выставке.

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Полицейские также обыскали автомобиль, на котором они приехали. Оружия или других опасных предметов в машине не обнаружили.

Украинца поместили в полицейский изолятор. Он пока отказывается давать объяснения, поэтому мотив, с которым мужчина пытался пронести снаряженный патронами магазин на выставку, остается неизвестным.

Ему предстоит предъявить обвинение в незаконном хранении боеприпасов. О задержании также сообщили польской пограничной службе. По данным RMF24, скорее всего, в отношении украинца будет принято решение о депортации.

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