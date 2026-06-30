Польские правоохранители задержали двух украинцев, перевозивших нелегальных мигрантов
В Польше в ходе двух отдельных операций правоохранительные органы задержали граждан Украины, перевозивших иностранцев без документов.
Об этом говорится в материале Polsat News, на который ссылается Цензор.НЕТ.
Две даты — две операции с одинаковым сценарием
Инциденты произошли 23 и 28 июня в Варминско-Мазурском воеводстве. Первый случай зафиксировали во время обычной проверки на трассе №16 в районе города Мрагово.
Полицейские остановили автомобиль BMW, за рулем которого находился 33-летний гражданин Украины. Вместе с ним в машине находились четверо мужчин — двое граждан Бангладеш и двое афганцев. Двоих из них обнаружили в багажнике. У пассажиров не было документов.
После проверки установили, что все иностранцы находились в Польше незаконно. Их передали пограничникам, а впоследствии — литовской стороне.
Украинцу предъявили обвинение в организации незаконного пересечения границы другими лицами, за что грозит от 6 месяцев до 8 лет лишения свободы
Суд принял решение о временном аресте водителя.
Курьер с сюрпризом в багажнике
Вторая операция была проведена 28 июня после получения информации о подозрительном автомобиле Opel. К проверке подключились подразделения Пограничной службы из разных регионов.
Водитель объяснял, что работает курьером и перевозит еду. В салоне действительно была сумка с продуктами. Однако при досмотре обнаружили четырех граждан Афганистана, одного из которых также нашли в багажнике.
29-летнему гражданину Украины предъявили аналогичные обвинения. Суд также избрал ему меру пресечения в виде временного ареста.
Иностранцев, незаконно пересекших границу между Польшей и Литвой, передали обратно литовской стороне.
- Напомним, ранее польский депутат и бывший член партии "Право и справедливость" Януш Ковальский призвал власти депортировать украинцев из страны из-за спора вокруг УПА.
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