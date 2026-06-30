Польские правоохранители задержали двух украинцев, перевозивших нелегальных мигрантов

В Польше в ходе двух отдельных операций правоохранительные органы задержали граждан Украины, перевозивших иностранцев без документов.

Об этом говорится в материале Polsat News, на который ссылается Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Две даты — две операции с одинаковым сценарием

Инциденты произошли 23 и 28 июня в Варминско-Мазурском воеводстве. Первый случай зафиксировали во время обычной проверки на трассе №16 в районе города Мрагово.

Полицейские остановили автомобиль BMW, за рулем которого находился 33-летний гражданин Украины. Вместе с ним в машине находились четверо мужчин — двое граждан Бангладеш и двое афганцев. Двоих из них обнаружили в багажнике. У пассажиров не было документов.

После проверки установили, что все иностранцы находились в Польше незаконно. Их передали пограничникам, а впоследствии — литовской стороне.

Украинцу предъявили обвинение в организации незаконного пересечения границы другими лицами, за что грозит от 6 месяцев до 8 лет лишения свободы

Суд принял решение о временном аресте водителя.

Читайте также: Навроцкий может ограничить контакты с Зеленским из-за закона об Украинском Национальном пантеоне, — СМИ

Курьер с сюрпризом в багажнике

Вторая операция была проведена 28 июня после получения информации о подозрительном автомобиле Opel. К проверке подключились подразделения Пограничной службы из разных регионов.

Водитель объяснял, что работает курьером и перевозит еду. В салоне действительно была сумка с продуктами. Однако при досмотре обнаружили четырех граждан Афганистана, одного из которых также нашли в багажнике.

29-летнему гражданину Украины предъявили аналогичные обвинения. Суд также избрал ему меру пресечения в виде временного ареста.

Иностранцев, незаконно пересекших границу между Польшей и Литвой, передали обратно литовской стороне.

Напомним, ранее польский депутат и бывший член партии "Право и справедливость" Януш Ковальский призвал власти депортировать украинцев из страны из-за спора вокруг УПА.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Польше темпы роста зарплат упали до самого низкого за 5 лет уровня