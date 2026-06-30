Польські правоохоронці затримали двох українців, які перевозили нелегальних мігрантів

У Польщі під час двох окремих операцій правоохоронці затримали громадян України, які перевозили іноземців без документів.

Про це йдеться у матеріалі Polsat News, на який посилається Цензор.НЕТ.

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Дві дати — дві операції з однаковим сценарієм

Інциденти сталися 23 та 28 червня у Вармінсько-Мазурському воєводстві. Перший випадок зафіксували під час звичайної перевірки на дорозі №16 у районі міста Мрагово.

Поліцейські зупинили автомобіль BMW, за кермом якого був 33-річний громадянин України. Разом із ним у машині перебували четверо чоловіків — двоє громадян Бангладешу та двоє афганців. Двох із них виявили в багажнику. У пасажирів не було документів.

Після перевірки встановили, що всі іноземці перебували в Польщі незаконно. Їх передали прикордонникам, а згодом — литовській стороні.

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Суд ухвалив рішення про тимчасовий арешт водія.

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Кур’єр із сюрпризом у багажнику

Другу операцію провели 28 червня після отримання інформації про підозрілий автомобіль Opel. До перевірки долучилися підрозділи Прикордонної служби з різних регіонів.

Водій пояснював, що працює кур’єром і перевозить їжу. У салоні справді була сумка з продуктами. Проте під час огляду виявили чотирьох громадян Афганістану, одного з яких також знайшли в багажнику.

29-річному громадянину України висунули аналогічні звинувачення. Суд також обрав йому запобіжний захід у вигляді тимчасового арешту.

Іноземців, які незаконно перетнули кордон між Польщею та Литвою, передали назад литовській стороні.

Нагадаємо, раніше польський депутат та колишній член партії "Право і справедливість" Януш Ковальський закликав владу депортувати українців із країни через суперечку навколо УПА.

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