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Новости Украинцы в Польше
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В Польше жители возмутились из-за сине-желтых парковочных мест: думали, что это жест в поддержку Украины

Город Рашин в Польше

Жители польского города Рашин возмутились из-за дорожной разметки парковочных мест в сине-желтых цветах, решив, что власти выделили их для украинцев

Об этом пишет Wprost, передает Цензор.НЕТ.

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Что вызвало недоразумение

Такие парковочные места появились возле школ, и некоторые пользователи соцсетей предположили, что таким образом местные власти пытались проявить солидарность с украинскими школьниками.

Реакция политика

Ситуацию также прокомментировал депутат от антиукраинской партии "Конфедерация" Конрад Беркович, который возмущенно спрашивал: "Это еще Польша?".

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Разъяснения от городской громады

Заместитель главы громады Рашин Анетта Вротна заявила, что очень удивлена ситуацией.

  • Зона "Kiss and Ride" предназначена для родителей, которые подвозят детей в школу. Она позволяет водителям ненадолго остановиться, высадить ребенка и уехать, не создавая препятствий для движения.

"Мы очень удивлены. Цветовая гамма разметки - которая, собственно, еще не завершена, поскольку требует доработки для включения символов "Kiss and Ride" 0 была воспринята как украинские флаги. Там будет белая окантовка, как принято в Европе, с обозначением "K+R"", - добавила она.

В общине добавили, что зона "Kiss and Ride" предназначена для всех жителей, которые подвозят детей в местные школы.

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Автор: 

Польша (9788) украинцы (2979)
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Топ комментарии
+14
Мешканці польського міста обурилися, що небо блакитне, а пшениця жовта...
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09.09.2026 17:16 Ответить
+12
А зараз ще й УКРАЇНОФІЛЬСЬКЕ листя на деревах пожовтіє.
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09.09.2026 17:24 Ответить
+11
Судячи по назві міста кольори мають бути аквафреш
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09.09.2026 17:17 Ответить

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