Понад половина українських біженців у Польщі планують повернутися додому, але 43% чекатимуть завершення війни, - опитування
Повернутися з Польщі до України планує 51% опитаних українських біженців, однак більшість із них не готові зробити це до завершення війни. Найближчим часом додому збираються лише 8% респондентів.
Про це повідомили в соціологічній групі "Рейтинг" за результатами опитування, проведеного у серпні, передає Цензор.НЕТ.
Як свідчать результати дослідження, 43% опитаних планують повернутися після завершення війни. Ще 26% не мають наміру повертатися до України, а 23% поки не визначилися.
Головною умовою, яка могла б сприяти поверненню, українці назвали безпеку та стабільність у країні – цей фактор обрали 71% респондентів.
Розвиток української економіки важливий для 36% опитаних, перспективи працевлаштування – для 26%, а відсутність внутрішніх мовних, релігійних та інших конфліктів – для 21%.
Розвиток соціальної інфраструктури та можливість впливати на суспільні зміни назвали по 12% респондентів. Ще по 11% вказали участь у відбудові України та погіршення умов життя за кордоном.
Водночас 44% опитаних українців хотіли б залишитися жити за кордоном на постійній основі, 43% – не хотіли б. Серед тих, хто розглядає постійне проживання за межами України, 40% обирають Польщу, 17% – іншу європейську країну, 6% – країну поза Європою. Ще 37% не визначилися з державою.
Опитування українських біженців у Польщі соціологічна група "Рейтинг" проводила 21–25 серпня 2026 року.
- До слова, як повідомляв раніше Цензор.НЕТ, попередні опитування в липні свідчили зовсім про інші настрої біженців у Польщі. Зокрема, йшлося про те, що більшість українців, які проживають в Польщі, вже не розглядають своє перебування в країні як тимчасове. Згідно з тим дослідженням, 73% респондентів пов'язували своє майбутнє з Польщею, а майже половина планувала залишатися там ще щонайменше кілька років.
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опитування по забаганкам зеленої гундосої наволочі?
хто оплачує?
мудра муза по тюрагам розсаджені.
то, хто розвозить налік?
охороняє, як завжди: буданга і хлопці.