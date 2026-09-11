Понад половина українських біженців у Польщі планують повернутися додому, але 43% чекатимуть завершення війни, - опитування

Повернутися з Польщі до України планує 51% опитаних українських біженців, однак більшість із них не готові зробити це до завершення війни. Найближчим часом додому збираються лише 8% респондентів.

Про це повідомили в соціологічній групі "Рейтинг" за результатами опитування, проведеного у серпні, передає Цензор.НЕТ.

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Як свідчать результати дослідження, 43% опитаних планують повернутися після завершення війни. Ще 26% не мають наміру повертатися до України, а 23% поки не визначилися.

Головною умовою, яка могла б сприяти поверненню, українці назвали безпеку та стабільність у країні – цей фактор обрали 71% респондентів.

Розвиток української економіки важливий для 36% опитаних, перспективи працевлаштування – для 26%, а відсутність внутрішніх мовних, релігійних та інших конфліктів – для 21%.

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Розвиток соціальної інфраструктури та можливість впливати на суспільні зміни назвали по 12% респондентів. Ще по 11% вказали участь у відбудові України та погіршення умов життя за кордоном.

Водночас 44% опитаних українців хотіли б залишитися жити за кордоном на постійній основі, 43% – не хотіли б. Серед тих, хто розглядає постійне проживання за межами України, 40% обирають Польщу, 17% – іншу європейську країну, 6% – країну поза Європою. Ще 37% не визначилися з державою.

Опитування українських біженців у Польщі соціологічна група "Рейтинг" проводила 21–25 серпня 2026 року.

До слова, як повідомляв раніше Цензор.НЕТ, попередні опитування в липні свідчили зовсім про інші настрої біженців у Польщі. Зокрема, йшлося про те, що більшість українців, які проживають в Польщі, вже не розглядають своє перебування в країні як тимчасове. Згідно з тим дослідженням, 73% респондентів пов'язували своє майбутнє з Польщею, а майже половина планувала залишатися там ще щонайменше кілька років.

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