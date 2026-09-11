Более половины украинских беженцев в Польше планируют вернуться домой, но 43% будут ждать окончания войны, - опрос

Вернуться из Польши в Украину планируют 51 % опрошенных украинских беженцев, однако большинство из них не готовы сделать это до окончания войны. В ближайшее время домой собираются лишь 8 % респондентов.

Об этом сообщили в социологической группе "Рейтинг" по результатам опроса, проведенного в августе, передает Цензор.НЕТ.

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Как показывают результаты исследования, 43% опрошенных планируют вернуться после окончания войны. Еще 26% не намерены возвращаться в Украину, а 23% пока не определились.

Главным условием, которое могло бы способствовать возвращению, украинцы назвали безопасность и стабильность в стране – этот фактор выбрали 71% респондентов.

Развитие украинской экономики важно для 36% опрошенных, перспективы трудоустройства — для 26%, а отсутствие внутренних языковых, религиозных и других конфликтов — для 21%.

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Развитие социальной инфраструктуры и возможность влиять на общественные изменения назвали по 12% респондентов. Еще по 11% указали на участие в восстановлении Украины и ухудшение условий жизни за рубежом.

В то же время 44% опрошенных украинцев хотели бы остаться жить за границей на постоянной основе, 43% – не хотели бы. Среди тех, кто рассматривает возможность постоянного проживания за пределами Украины, 40% выбирают Польшу, 17% – другую европейскую страну, 6% – страну за пределами Европы. Еще 37% не определились со страной.

Опрос украинских беженцев в Польше социологическая группа "Рейтинг" проводила 21–25 августа 2026 года.

К слову, как сообщал ранее Цензор.НЕТ, предыдущие опросы в июле свидетельствовали о совершенно иных настроениях беженцев в Польше. В частности, речь шла о том, что большинство украинцев, проживающих в Польше, уже не рассматривают свое пребывание в стране как временное. Согласно тому исследованию, 73% респондентов связывали свое будущее с Польшей, а почти половина планировала оставаться там еще как минимум несколько лет.

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