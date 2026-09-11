Более 30% украинских беженцев сталкивались с дискриминацией в Польше, - опрос

За последние 12 месяцев 31 % опрошенных украинских беженцев в Польше сталкивались с дискриминацией по признаку национальной или этнической принадлежности.

Об этом свидетельствуют результаты опроса Rating Group, сообщает Цензор.НЕТ.

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Как показывает опрос, за последние 12 месяцев 31% опрошенных украинских беженцев сталкивались с дискриминацией по признаку национальной или этнической принадлежности, 22% - подвергались предвзятому отношению из-за использования украинского языка.

О негативном отношении к себе из-за русского языка сообщили 6%, из-за возраста – 5%, из-за пола – 3%. В то же время почти половина респондентов (49%) не сталкивалась с дискриминацией по перечисленным в опросе признакам.

Отношение самих украинских беженцев к местному населению преимущественно нейтральное (44%) или теплое (50%).

Отношение поляков к себе беженцы воспринимают более сдержанно: 30% характеризуют его как теплое, 46% - как нейтральное, 22% - как холодное.

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Возвращение домой

Ранее сообщалось, что вернуться из Польши в Украину планируют 51% опрошенных украинских беженцев, однако большинство из них не готовы сделать это до окончания войны. В ближайшее время домой собираются лишь 8% респондентов.

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