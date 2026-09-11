Более 30% украинских беженцев сталкивались с дискриминацией в Польше, - опрос
За последние 12 месяцев 31 % опрошенных украинских беженцев в Польше сталкивались с дискриминацией по признаку национальной или этнической принадлежности.
Об этом свидетельствуют результаты опроса Rating Group, сообщает Цензор.НЕТ.
Как показывает опрос, за последние 12 месяцев 31% опрошенных украинских беженцев сталкивались с дискриминацией по признаку национальной или этнической принадлежности, 22% - подвергались предвзятому отношению из-за использования украинского языка.
О негативном отношении к себе из-за русского языка сообщили 6%, из-за возраста – 5%, из-за пола – 3%. В то же время почти половина респондентов (49%) не сталкивалась с дискриминацией по перечисленным в опросе признакам.
- Отношение самих украинских беженцев к местному населению преимущественно нейтральное (44%) или теплое (50%).
- Отношение поляков к себе беженцы воспринимают более сдержанно: 30% характеризуют его как теплое, 46% - как нейтральное, 22% - как холодное.
Возвращение домой
Ранее сообщалось, что вернуться из Польши в Украину планируют 51% опрошенных украинских беженцев, однако большинство из них не готовы сделать это до окончания войны. В ближайшее время домой собираются лишь 8% респондентов.
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десь у 2020-му сильно молодшу сестру з свіженьким київським дипломом випхав за кордон, чисто з економічних міркувань і бачачи дебілізм народу. Сказав: півроку маєш витерпіти, а далі сама вирішиш. Більше року в Угорщині все підряд від прачки до теплиць, але повертатися вже тоді не хотіла. Тепер в Чехії кондитером, навіть диплом не знадобився . Ідеальна країна: росіян *********, релігія голови не засрала
Ну а чого люди чекали від поляків то навіть не смішно, та сама імперська лихоманка і захоплення своєю релігією, сімейними християнськими цінностями, так само вважають, що їх культура то якийсь скарб і вони взагалі не тим самим роблені