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Новости Украинцы в Польше
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Посольство Украины осудило нападение с ножом в монастыре в Польше

Посольство Украины в Польше отреагировало на нападение в монастыре в Ярославе

Посольство Украины в Польше осудило нападение с ножом, произошедшее 24 сентября на территории монастыря сестер-бенедиктинок в городе Ярослав Подкарпатского воеводства.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении украинского посольства в Польше.

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В посольстве осудили нападение на территории монастыря

В дипломатическом учреждении подчеркнули, что любые проявления насилия недопустимы. Там отметили, что особенно болезненно воспринимают нападение, поскольку оно произошло в месте, которое должно быть пространством молитвы и милосердия.

"Решительно осуждаем жестокое нападение, произошедшее 24 сентября на территории монастыря сестер-бенедиктинок в Ярославе. Считаем недопустимыми любые проявления насилия", - отметили в посольстве.

Дипломаты выразили соболезнования семье и близким погибшего, а пострадавшим пожелали скорейшего выздоровления.

Также в посольстве поблагодарили правоохранителей, медиков и другие службы, которые присоединились к реагированию на происшествие и помогают пострадавшим.

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Подозреваемого задержала польская полиция

В результате нападения с ножом на территории монастыря пострадали пять человек. Польская полиция задержала подозреваемого. Им оказался гражданин Украины.

В посольстве подчеркнули, что все обстоятельства происшествия должны быть тщательно и объективно установлены компетентными органами, а виновные должны понести ответственность в соответствии с законодательством.

"Насилию и нападениям на людей не может быть никакого оправдания", - говорится в заявлении дипломатического ведомства.

Премьер-министр Польши Дональд Туск также заявил, что гражданин Украины, напавший с ножом на пятерых человек в монастыре, понесет суровое наказание.

В посольстве Украины призвали в такие тяжелые моменты сохранять взаимную поддержку, уважать человеческую жизнь и не позволять боли перерастать в ненависть или новое насилие.

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нападение (2436) Польша (9888) украинцы (2997)
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Топ комментарии
+6
такий ідіотський напад міг придумати тільки путін
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24.09.2026 18:50 Ответить
+5
Паспорта до сих пор Украинские раздают всем подряд. Сначала узнайте кто єто ? Наличие паспорта к сожалению не говорит о том что он Украинец. В консульстве Украины в Мюнхене десятки каждый день приходят не знают ни одного слова по Украински и даже на кацапском.
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24.09.2026 19:34 Ответить
+4
а напади пшеків на українців засудив хто???
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24.09.2026 18:32 Ответить

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