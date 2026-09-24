Пожар на станции Starlink в Польше: рассматривают версии поджога, короткого замыкания и диверсии РФ

Пожар на наземной станции спутниковой связи Starlink в Польше мог быть вызван умышленным поджогом или коротким замыканием. Польские власти также проверяют обстоятельства инцидента на фоне угрозы российских диверсий в Европе.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на PAP, об этом заявили польские чиновники.

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Пожар произошел вечером 23 сентября на наземной станции Starlink в селе Воля-Кробовска Мазовецкого воеводства.

По предварительным выводам, объект, вероятно, подожгли. В то же время следствие рассматривает и другую версию — короткое замыкание в электрической системе.

Министр цифровизации Польши Кшиштоф Гавковский заявил, что имеются веские признаки того, что пожар мог быть преднамеренной попыткой нарушить работу станции.

Премьер-министр Польши Дональд Туск также заявил, что обстоятельства инцидента вызывают подозрения, однако призвал не делать окончательных выводов до завершения проверки.

"Не люблю давать определения без стопроцентной уверенности в том, что является диверсией, а что — несчастным случаем. Но это выглядит нехорошо", — сказал Туск.

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Глава Министерства внутренних дел и администрации Польши Марчин Кервинский сообщил, что причины пожара будут тщательно проверяться Государственной пожарной службой, полицией и прокуратурой.

"Но трудно представить, что в таких делах бывают случайности. Давайте дадим полиции возможность спокойно работать", — отметил он.

Кервинский при этом заявил, что Россия вышла на новый уровень гибридной войны против Европы. В то же время польские власти пока не объявляли об установленной связи между пожаром на станции Starlink и Россией.

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