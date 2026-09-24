В Польше горела наземная станция Starlink, которая обеспечивает интернетом, в частности, Украину: вероятная причина - поджог
В польской деревне Воля-Кробовская вечером 23 сентября произошел пожар на наземной станции спутниковой связи Starlink. По предварительным выводам пожарных, причиной мог стать поджог.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на RMF24, инцидент произошел в Мазовецком воеводстве.
Владелец территории, на которой расположены элементы телекоммуникационной инфраструктуры, поздно вечером позвонил в службу экстренной помощи и сообщил о возгорании антенн. Пожарным удалось потушить огонь.
По предварительным данным, огонь мог быть умышленно зажжен в электрораспределительном оборудовании. Также был поврежден электрогенератор. В то же время среди версий возникновения пожара рассматривают короткое замыкание.
На место направили полицейских, в частности сотрудников воеводской комендатуры. Об инциденте также проинформировали Агентство внутренней безопасности Польши и Центральное следственное бюро полиции.
Министр цифровых дел Польши Кшиштоф Гавковский заявил, что имеются серьезные признаки умышленной попытки нарушить работу станции.
По его словам, объект эксплуатирует государственный оператор связи Exatel, а сама инфраструктура имеет важное значение для доступа к интернету, в частности в Украине.
Гавковский подчеркнул, что перебои в работе таких объектов могут влиять не только на доступ к сети, но и на работу связанных с ней сервисов, в частности банкоматов.
Наземная станция Starlink в Воле-Кробовской вместе с аналогичным объектом вблизи литовского Каунаса обеспечивает доступ к интернету для значительной части Центральной и Восточной Европы.
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