У Польщі горіла наземна станція Starlink, яка забезпечує інтернетом зокрема Україну: ймовірна причина - підпал

У польському селі Воля-Кробовська ввечері 23 вересня сталася пожежа на наземній станції супутникового зв’язку Starlink. За попередніми висновками пожежників, причиною міг бути підпал.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на RMF24, інцидент стався у Мазовецькому воєводстві.

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Власник території, де розташовані елементи телекомунікаційної інфраструктури, пізно ввечері зателефонував до екстреної служби та повідомив про займання антен. Пожежникам вдалося загасити вогонь.

За попередніми даними, вогонь могли навмисно підпалити в електророзподільному обладнанні. Також було пошкоджено електрогенератор. Водночас серед версій виникнення пожежі розглядають коротке замикання.

На місце направили поліцейських, зокрема співробітників воєводської комендатури. Про інцидент також поінформували Агентство внутрішньої безпеки Польщі та Центральне слідче бюро поліції.

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Міністр цифрових справ Польщі Кшиштоф Гавковський заявив, що є серйозні ознаки навмисної спроби порушити роботу станції.

За його словами, об’єкт експлуатує державний оператор зв’язку Exatel, а сама інфраструктура має важливе значення для доступу до інтернету, зокрема в Україні.

Гавковський наголосив, що перебої в роботі таких об’єктів можуть впливати не лише на доступ до мережі, а й на роботу пов’язаних із нею сервісів, зокрема банкоматів.

Наземна станція Starlink у Волі-Кробовській разом із аналогічним об’єктом поблизу литовського Каунаса забезпечує доступ до інтернету для значної частини Центральної та Східної Європи.

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