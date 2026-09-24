Пожежа на станції Starlink у Польщі: розглядають версії підпалу, короткого замикання та диверсії РФ

Пожежу на наземній станції супутникового зв’язку Starlink у Польщі могли спричинити навмисний підпал або коротке замикання. Польська влада також перевіряє обставини інциденту на тлі загрози російських диверсій у Європі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на PAP, про це заявили польські посадовці.

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Пожежа сталася ввечері 23 вересня на наземній станції Starlink у селі Воля-Кробовська Мазовецького воєводства.

За попередніми висновками, об’єкт, імовірно, підпалили. Водночас слідство розглядає й іншу версію – коротке замикання в електричній системі.

Міністр цифровізації Польщі Кшиштоф Гавковський заявив, що існують вагомі ознаки того, що пожежа могла бути навмисною спробою порушити роботу станції.

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск також заявив, що обставини інциденту викликають підозри, однак закликав не робити остаточних висновків до завершення перевірки.

"Не люблю давати визначення без стовідсоткової впевненості в тому, що є диверсією, а що – нещасним випадком. Але це виглядає недобре", – сказав Туск.

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Глава Міністерства внутрішніх справ і адміністрації Польщі Марчин Кервінський повідомив, що причини пожежі ретельно перевірятимуть Державна пожежна служба, поліція та прокуратура.

"Але важко уявити, що в таких справах бувають випадковості. Давайте дамо поліції спокійно працювати", – зазначив він.

Кервінський водночас заявив, що Росія вийшла на новий рівень гібридної війни проти Європи. Водночас польська влада наразі не оголошувала про встановлений зв’язок пожежі на станції Starlink із Росією.

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