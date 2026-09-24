Посольство України засудило напад із ножем у монастирі в Польщі

Посольство України в Польщі засудило напад із ножем, який стався 24 вересня на території монастиря сестер-бенедиктинок у місті Ярослав Підкарпатського воєводства.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у заяві українського посольства в Польщі.

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У посольстві засудили напад на території монастиря

У дипломатичній установі наголосили, що будь-які прояви насильства є неприпустимими. Там зазначили, що особливо болісно сприймають напад, оскільки він стався у місці, яке має бути простором молитви та милосердя.

"Рішуче засуджуємо жорстокий напад, що стався 24 вересня на території монастиря сестер-бенедиктинок у Ярославі. Вважаємо неприпустимими будь-які прояви насильства", — зазначили в посольстві.

Дипломати висловили співчуття родині та близьким загиблого, а постраждалим побажали якнайшвидшого одужання.

Також у посольстві подякували правоохоронцям, медикам та іншим службам, які долучилися до реагування на подію і допомагають постраждалим.

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Підозрюваного затримала польська поліція

Внаслідок нападу з ножем на території монастиря постраждали п’ятеро людей. Польська поліція затримала підозрюваного. Ним виявився громадянин України.

У посольстві наголосили, що всі обставини події мають бути встановлені компетентними органами ретельно та об’єктивно, а винні повинні понести відповідальність відповідно до законодавства.

"Насильству та нападам на людей не може бути жодного виправдання", — йдеться у заяві дипломатичної установи.

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск також заявив, що громадянин України, який напав із ножем на п’ятьох людей у монастирі, понесе суворе покарання.

У посольстві України закликали у такі тяжкі моменти зберігати взаємну підтримку, поважати людське життя та не дозволяти болю переростати в ненависть або нове насильство.

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