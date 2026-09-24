Нападение в польском монастыре: Навроцкий требует решительной реакции государства

Президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что нападение на территории бенедиктинского монастыря в Ярославе, в результате которого погиб священнослужитель, требует решительной реакции со стороны государства.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в социальной сети Х.

Польский президент подчеркнул, что государство должно гарантировать безопасность своих граждан и быстро реагировать на подобные преступления.

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Навроцкий призвал быстро установить все обстоятельства нападения

Президент Польши выразил соболезнования близким погибшего священнослужителя и всей громаде аббатства. Раненым он пожелал скорейшего выздоровления.

Навроцкий заявил, что соответствующие службы должны быстро и тщательно установить все обстоятельства трагедии.

"Сегодняшнее нападение потрясло нас всех и требует решительной реакции государства. Я ожидаю, что соответствующие службы быстро и тщательно выяснят все обстоятельства этой трагедии. Задача государства - обеспечить безопасность своих граждан", - подчеркнул президент Польши.

Он также отметил, что государство должно действовать быстро и бескомпромиссно для обеспечения соблюдения закона.

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В монастыре погиб один из священников

Нападение на территории бенедиктинского монастыря в Ярославе произошло в четверг утром. 31-летний гражданин Украины с ножом напал на пятерых человек.

Среди пострадавших были четверо мужчин, в том числе трое священников, и одна женщина. Все пострадавшие были госпитализированы. Позже стало известно, что один из священников умер.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что нападавший должен понести полную ответственность в соответствии с законом. Он также выразил соболезнования близким погибшего и пожелал пострадавшим скорейшего выздоровления.

"Виновный в этом злодеянии должен понести полную ответственность в соответствии с законом. Рассчитываем на быстрое и тщательное расследование всех обстоятельств", - заявил Зеленский.

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