Польща розробляє "передвоєнний закон" з урахуванням досвіду України: держава має бути готовою до найскладніших сценаріїв, - Косіняк-Камиш

Міністерство національної оборони Польщі готує так званий "передвоєнний закон", покликаний посилити готовність країни до можливого збройного конфлікту. Під час його розробки польська сторона аналізує законодавчі рішення, які Україна запроваджувала в умовах повномасштабної війни.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про підготовку законодавчих змін заявив віцепрем’єр-міністр, міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш. Роботу над відповідними нормами також підтвердили у польському Міноборони.

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"Йдеться про адаптацію законодавства, винесення уроків із війни в Україні", – пояснив Косіняк-Камиш.

За його словами, польське Міноборони проаналізувало зміни, внесені до українського законодавства під час війни. Варшава не планує безпосередньо копіювати українські рішення, але хоче використати накопичений Україною досвід.

Майбутній закон має, зокрема, врегулювати взаємодію між різними органами влади та функціонування держави в умовах кризового управління.

"Не хочу нікого лякати, але обов’язок уряду – бути напоготові до найскладніших сценаріїв", – наголосив глава польського Міноборони.

Косіняк-Камиш пояснив необхідність підготовки, зокрема, порушеннями польського повітряного простору, польотами безпілотників поблизу кордону, загрозами диверсій, глушінням GPS та пошкодженнями кабелів у Балтійському морі.

"Коли ми маємо про це говорити, як не тепер, і коли нам готуватися?" – заявив міністр.

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Що передбачатиме "передвоєнний закон"

За інформацією Rzeczpospolita, законопроєкт має вдосконалити систему управління обороною Польщі та пришвидшити перекидання військ у разі виникнення загрози.

Зокрема, розглядається можливість завчасного переміщення польських і союзницьких військ, підготовки необхідної інфраструктури та узгодження польського Плану оборонного реагування із системою реагування НАТО.

Зміни також стосуватимуться системи постійного чергування та управління обороною держави, планування оборонних заходів у невійськовій сфері, підготовки персоналу, оборонних навчань і відповідних курсів.

Головна мета – заповнити правову прогалину між функціонуванням Польщі у мирний час та формальним запровадженням воєнного стану. Наразі проєкт перебуває на етапі внутрішнього узгодження у Міністерстві національної оборони, а дату його розгляду Сеймом ще не визначено. Польське Міноборони підтверджує, що відповідні норми готують уже кілька тижнів.

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