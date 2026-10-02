Британский десантник погиб в Украине во время испытания нового оборонного оборудования: следствие не выявило подозрительных обстоятельств

В Великобритании завершили расследование смерти 28-летнего десантника Джорджа Гули, погибшего в Украине в декабре 2025 года. Коронер установил, что военный скончался от ранений, полученных в результате взрыва, а обстоятельства его смерти не вызывают подозрений.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на BBC, расследование обстоятельств гибели младшего капрала на этой неделе частично проходило в закрытом режиме.

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Следствие установило, что 6 декабря 2025 года Гули "получил многочисленные ранения в результате взрыва". Через три дня он скончался от полученных травм в киевской больнице.

Старший коронер Оксфордшира Даррен Солтер заявил, что получил "ограниченные доказательства" относительно обстоятельств и причины самого взрыва. В то же время, по его заключению, смерть британского военного "не вызывает подозрений".

Точное место взрыва не установлено. Известно лишь, что инцидент произошел вдали от линии фронта. Перед доставкой в Киев Гули находился как минимум в одной другой больнице в Украине.

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В декабре 2025 года Министерство обороны Великобритании сообщало, что гибель десантника стала "трагическим несчастным случаем". По данным ведомства, это произошло, когда Гули "наблюдал за испытанием украинскими военными новых оборонных возможностей".

Британское Минобороны тогда назвало его "выдающимся военнослужащим и способным младшим командиром с большим боевым опытом".

Гули стал первым британским военнослужащим, погибшим в Украине после начала полномасштабного российского вторжения в феврале 2022 года.

Он присоединился к Десантному полку в июне 2016 года после завершения подготовки в Центре подготовки пехоты. Командир его роты называл Гули "прирожденным солдатом", обладавшим "редким даром: глубокой добротой и искренним вниманием к каждому".

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