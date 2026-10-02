Британський десантник загинув в Україні під час випробування нової оборонної спроможності: слідство не виявило підозрілих обставин

У Великій Британії завершили розслідування смерті 28-річного десантника Джорджа Гулі, який загинув в Україні у грудні 2025 року. Коронер встановив, що військовий помер від поранень, отриманих унаслідок вибуху, а обставини його смерті не викликають підозр.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на BBC, розслідування обставин загибелі молодшого капрала цього тижня частково проходило в закритому режимі.

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Слідство встановило, що 6 грудня 2025 року Гулі "зазнав численних поранень унаслідок вибуху". Через три дні він помер від отриманих травм у лікарні Києва.

Старший коронер Оксфордширу Даррен Солтер заявив, що отримав "обмежені докази" щодо обставин та причини самого вибуху. Водночас, за його висновком, смерть британського військового "не викликає підозр".

Точне місце вибуху не встановлене. Відомо лише, що інцидент стався далеко від лінії фронту. Перед доправленням до Києва Гулі перебував щонайменше в одній іншій лікарні в Україні.

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У грудні 2025 року Міністерство оборони Великої Британії повідомляло, що загибель десантника стала "трагічним нещасним випадком". За даними відомства, це сталося, коли Гулі "спостерігав за випробуванням українськими військовими нової оборонної спроможності".

Британське Міноборони тоді назвало його "видатним військовослужбовцем і здібним молодшим командиром із великим бойовим досвідом".

Гулі став першим британським військовослужбовцем, який загинув в Україні після початку повномасштабного російського вторгнення у лютому 2022 року.

Він приєднався до Десантного полку в червні 2016 року після завершення підготовки в Центрі підготовки піхоти. Командир його роти називав Гулі "природженим солдатом", який мав "рідкісний дар: глибоку доброту і щирий час для кожного".

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