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Новости Военный вертолет разбился в РФ
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Российский истребитель Су-35 дружественным огнем сбил вертолет Ми-8 под Воронежем: перепутали с украинским дроном

Российский вертолёт Ми-8

Российский военно-транспортный вертолет Ми-8 был сбит 1 октября собственным истребителем Су-35, который по ошибке принял его за украинский беспилотник.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ.

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Что известно?

1 октября во время отражения массированной атаки беспилотников вертолет был сбит российским истребителем Су-35. Экипаж истребителя ошибочно идентифицировал вертолет Ми-8 как вражеский беспилотник и открыл огонь на поражение.

Вертолет разбился в Аннинском районе Воронежской области, примерно в 80 км от Воронежа. Погибли пилот, штурман и бортовой стрелок.

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Российский Telegram-канал Fighterbomber не стал прямо называть причину инцидента, однако написал, что она была "классической".

Другой российский Telegram-канал пишет, что Ми-8 находился на взлетной площадке, а после объявления угрозы БПЛА начал взлет, после чего попал под огонь Су-35.

Су-35 россиян сбил собственный вертолёт Ми-8 1 октября
Су-35 россиян сбил собственный вертолёт Ми-8 1 октября

29 сентября Минобороны РФ заявило, что в Амурской области РФ разбился военный самолет. Там отметили, что авария произошла якобы во время учебно-тренировочного полета. Самолет не был оснащен боекомплектом.

В окрестностях Воронежа и на прилегающих аэродромах дислоцируются подразделения 549-го авиационного полка армейской авиации (в/ч 12628), на вооружении которого находятся вертолеты Ми-8.

Кроме того, армейскую авиацию в регионе регулярно задействует 15-я бригада армейской авиации Воздушно-космических сил РФ, а также авиационные отряды Росгвардии и пограничной службы ФСБ, базирующиеся на аэродроме "Балтимор". Они эксплуатируют транспортно-патрульные версии Ми-8АМТ и Ми-8МТВ-1, пишет "Мілітарний".

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Что предшествовало?

  • Это не первый случай потери российского Ми-8 при отражении атаки украинских беспилотников. В ночь на 4 марта российский военный вертолет разбился на хуторе Дудки в Ростовской области, примерно в 2,5 км от военного аэродрома "Миллерово".

Автор: 

россия (89782) вертолёт (1174) Воронежская область РФ (7)
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Топ комментарии
+9
От якби екіпаж Мі-8 встиг відкрити вогонь у відповідь - то був би джекпот
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02.10.2026 17:12 Ответить
+5
Громадянська війна на болотах - це позитивно з усіх боків.
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02.10.2026 17:11 Ответить
+5
Шкода Мі-8… не відповів.
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02.10.2026 17:13 Ответить

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