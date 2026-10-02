Російський винищувач Су-35 дружнім вогнем збив вертоліт Мі-8 під Воронежем: переплутали з українським дроном

Російський військово-транспортний гелікоптер Мі-8 був збитий 1 жовтня власним винищувачем Су-35, який помилково прийняв його за український безпілотник.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ.

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Що відомо?

1 жовтня під час відбиття масованої атаки безпілотників вертоліт уразив російський винищувач Су-35. Екіпаж винищувача помилково ідентифікував вертоліт Мі-8 як ворожий безпілотник і відкрив вогонь на ураження.

Гелікоптер розбився в Аннінському районі Воронезької області, приблизно за 80 км від Воронежа. Загинули пілот, штурман і бортовий стрілець.

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Російський Telegram-канал Fighterbomber не став прямо називати причину інциденту, однак написав, що вона була "класичною".

Інший російський Telegram-канал пише, що Мі-8 перебував на злітному майданчику, а після оголошення загрози БПЛА почав зліт, після чого потрапив під вогонь Су-35.





29 вересня Міноборони РФ заявило, що в Амурській області РФ розбився військовий літак. Там зазначили, що аварія сталася буцімто під час навчально-тренувального польоту. Літак не був споряджений боєкомплектом.

В околицях Воронежа та на прилеглих аеродромах дислокуються підрозділи 549-го авіаційного полку армійської авіації (в/ч 12628), на озброєнні якого перебувають гелікоптери Мі-8.

Також, армійську авіацію в регіоні регулярно задіює 15-та бригада армійської авіації Повітряно-космічних сил РФ, а також авіаційні загони Росгвардії та прикордонної служби ФСБ, які базуються на аеродромі "Балтимор". Вони експлуатують транспортно-патрульні версії Мі-8АМТ та Мі-8МТВ-1, пише "Мілітарний".

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Що передувало?