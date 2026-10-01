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Новини Військовий вертоліт розбився у РФ
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Військовий вертоліт розбився у Воронезькій області РФ: екіпаж не вижив

У Росії зазнав аварії військовий вертоліт

У Воронезькій області Росії зазнав аварії військовий вертоліт. Загинули троє членів екіпаж.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ.

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У Воронезькій області зазнав аварії військовий вертоліт, загинули троє людей

Як зазначається, аварія сталася в Аннінському районі. Загинули всі члени екіпажу, які були на борту.

Також дивіться: Російська ППО збила свій військовий гелікоптер Мі-8 у Ростовській області. Троє членів екіпажу ліквідовані, - ASTRA. ВIДЕО

Автор: 

вертоліт (852) Воронезька область РФ (7)
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Топ коментарі
+12
Хух... Хоч одна приємна новина на ніч... Може хоч засну спокійно...
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01.10.2026 22:07 Відповісти
+7
щасливчики , поза чергою потрапили на концерт до Кобзона
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01.10.2026 22:05 Відповісти
+6
У пеклі чергове поповнення...
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01.10.2026 22:07 Відповісти

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