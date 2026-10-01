Військовий вертоліт розбився у Воронезькій області РФ: екіпаж не вижив

У Воронезькій області Росії зазнав аварії військовий вертоліт. Загинули троє членів екіпаж.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ.

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У Воронезькій області зазнав аварії військовий вертоліт, загинули троє людей

Як зазначається, аварія сталася в Аннінському районі. Загинули всі члени екіпажу, які були на борту.

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