Військовий вертоліт розбився у Воронезькій області РФ: екіпаж не вижив
У Воронезькій області Росії зазнав аварії військовий вертоліт. Загинули троє членів екіпаж.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ.
У Воронезькій області зазнав аварії військовий вертоліт, загинули троє людей
Як зазначається, аварія сталася в Аннінському районі. Загинули всі члени екіпажу, які були на борту.
Топ коментарі
+12 Грицько Злий
показати весь коментар01.10.2026 22:07 Відповісти Посилання
+7 роман #583809
показати весь коментар01.10.2026 22:05 Відповісти Посилання
+6 Александр Чуднивец #474549
показати весь коментар01.10.2026 22:07 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль