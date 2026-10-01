Военный вертолет разбился в Воронежской области РФ: экипаж не выжил
В Воронежской области России потерпел крушение военный вертолет. Погибли трое членов экипажа.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ.
В Воронежской области потерпел крушение военный вертолет, погибли три человека
Как отмечается, авария произошла в Аннинском районе. Погибли все члены экипажа, находившиеся на борту.
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