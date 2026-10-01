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Новости Военный вертолет разбился в РФ
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Военный вертолет разбился в Воронежской области РФ: экипаж не выжил

В России потерпел крушение военный вертолёт

В Воронежской области России потерпел крушение военный вертолет. Погибли трое членов экипажа.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ.

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В Воронежской области потерпел крушение военный вертолет, погибли три человека

Как отмечается, авария произошла в Аннинском районе. Погибли все члены экипажа, находившиеся на борту.

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Автор: 

вертолёт (1173) Воронежская область РФ (6)
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Топ комментарии
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Хух... Хоч одна приємна новина на ніч... Може хоч засну спокійно...
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01.10.2026 22:07 Ответить
+9
щасливчики , поза чергою потрапили на концерт до Кобзона
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01.10.2026 22:05 Ответить
+7
У пеклі чергове поповнення...
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01.10.2026 22:07 Ответить

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