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Новости Экспорт дизеля
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Европа согласилась выпустить на рынок "огромные объемы" дизельного топлива из своих запасов, — Трамп

Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что европейские страны согласились выделить огромные объемы дизельного топлива из своих запасов.

Об этом он написал на платформе Truth Social, передает Цензор.НЕТ.

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Подробности

"Европа только что согласилась выделить огромные объемы дизельного топлива из своих значительных запасов. Процесс начнется немедленно. Спасибо за внимание к этому вопросу!" — написал президент США.

пост Трампа

Что предшествовало

Напомним, что недавно президент США Дональд Трамп в очередной раз заявил, что ситуация на рынке дизельного топлива в значительной степени связана с ударами по российским нефтеперерабатывающим предприятиям.

Читайте также: Трамп вновь заявил, что удары по российским НПЗ повлияли на рынок дизельного топлива

Автор: 

Европа (2471) Трамп Дональд (8296) дизель (10)
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Топ комментарии
+5
На *** ти їм всрався, мудак тупорилий! Сам заліз в Ормузький блудняк, бачиш, що на виборах нічого не світить, сам і вилазь із того лайна! Навіть найприпизжені твої виборці заїбались переплачувати на АЗС!
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02.10.2026 19:19 Ответить
+3
Ми будем купатися в дизелі - Трамп - може
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02.10.2026 18:54 Ответить
+3
Докерувалась рижа чучундра до ручки
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02.10.2026 19:11 Ответить

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