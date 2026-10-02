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Европа согласилась выпустить на рынок "огромные объемы" дизельного топлива из своих запасов, — Трамп
Президент США Дональд Трамп заявил, что европейские страны согласились выделить огромные объемы дизельного топлива из своих запасов.
Об этом он написал на платформе Truth Social, передает Цензор.НЕТ.
Подробности
"Европа только что согласилась выделить огромные объемы дизельного топлива из своих значительных запасов. Процесс начнется немедленно. Спасибо за внимание к этому вопросу!" — написал президент США.
Что предшествовало
Напомним, что недавно президент США Дональд Трамп в очередной раз заявил, что ситуация на рынке дизельного топлива в значительной степени связана с ударами по российским нефтеперерабатывающим предприятиям.
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+5 Sashko Slastyon #543422
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+3 Валентин Коваль #620706
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