Европа согласилась выпустить на рынок "огромные объемы" дизельного топлива из своих запасов, — Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что европейские страны согласились выделить огромные объемы дизельного топлива из своих запасов.

Об этом он написал на платформе Truth Social, передает Цензор.НЕТ.

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Подробности

"Европа только что согласилась выделить огромные объемы дизельного топлива из своих значительных запасов. Процесс начнется немедленно. Спасибо за внимание к этому вопросу!" — написал президент США.

Что предшествовало

Напомним, что недавно президент США Дональд Трамп в очередной раз заявил, что ситуация на рынке дизельного топлива в значительной степени связана с ударами по российским нефтеперерабатывающим предприятиям.

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