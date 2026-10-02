1 433 11
Європа погодилася випустити на ринок "величезні обсяги" дизелю зі своїх запасів, - Трамп
Президент США Дональд Трамп заявив, що європейські країни погодилися вивільнити величезні обсяги дизельного пального зі своїх запасів.
Про це він написав на платформі Truth Social, передає Цензор.НЕТ.
Подробиці
"Європа щойно погодилася вивільнити величезні обсяги дизельного пального зі своїх значних запасів. Процес розпочнеться негайно. Дякую за увагу до цього питання!", - написав президент США.
Що передувало
Нагадаємо, що нещодавно президент США Дональд Трамп вкотре заявив, що ситуація на ринку дизельного палива значною мірою пов’язана з ударами по російських нафтопереробних підприємствах.
Топ коментарі
+2 Валентин Коваль #620706
показати весь коментар02.10.2026 18:54 Відповісти Посилання
+2 School Bus
показати весь коментар02.10.2026 19:11 Відповісти Посилання
+2 Анастасия Жендицкая
показати весь коментар02.10.2026 19:14 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль