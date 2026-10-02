Європа погодилася випустити на ринок "величезні обсяги" дизелю зі своїх запасів, - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявив, що європейські країни погодилися вивільнити величезні обсяги дизельного пального зі своїх запасів.

Про це він написав на платформі Truth Social, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

"Європа щойно погодилася вивільнити величезні обсяги дизельного пального зі своїх значних запасів. Процес розпочнеться негайно. Дякую за увагу до цього питання!", - написав президент США.

Що передувало

Нагадаємо, що нещодавно президент США Дональд Трамп вкотре заявив, що ситуація на ринку дизельного палива значною мірою пов’язана з ударами по російських нафтопереробних підприємствах.

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