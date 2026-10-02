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Новини Експорт дизеля
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Європа погодилася випустити на ринок "величезні обсяги" дизелю зі своїх запасів, - Трамп

Трамп

Президент США Дональд Трамп заявив, що європейські країни погодилися вивільнити величезні обсяги дизельного пального зі своїх запасів.

Про це він написав на платформі Truth Social, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

"Європа щойно погодилася вивільнити величезні обсяги дизельного пального зі своїх значних запасів. Процес розпочнеться негайно. Дякую за увагу до цього питання!", - написав президент США.

допис Трампа

Що передувало

Нагадаємо, що нещодавно президент США Дональд Трамп вкотре заявив, що ситуація на ринку дизельного палива значною мірою пов’язана з ударами по російських нафтопереробних підприємствах.

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Автор: 

Європа (1976) Трамп Дональд (8333) дизель (74)
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Топ коментарі
+2
Ми будем купатися в дизелі - Трамп - може
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02.10.2026 18:54 Відповісти
+2
Докерувалась рижа чучундра до ручки
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02.10.2026 19:11 Відповісти
+2
руде чучєло вже задовбало
показати весь коментар
02.10.2026 19:14 Відповісти

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