Трамп знову заявив, що удари по російських НПЗ вплинули на ринок дизпалива

Президент США Дональд Трамп заявив, що ситуація на ринку дизельного палива значною мірою пов’язана з ударами по російських нафтопереробних підприємствах.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він сказав під час спілкування з журналістами. Трансляцію його заяви вів Білий дім

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За словами президента США, нинішні проблеми на ринку дизельного палива сильніше пов’язані з подіями між Росією та Україною, ніж із ситуацією на Близькому Сході.

"Дизельне паливо набагато сильніше постраждало не через Близький Схід, а через те, що відбувається в Росії, оскільки нафтопереробні заводи, що виробляють дизельне паливо, виводяться з ладу з досить тривожною швидкістю", — заявив Трамп.

Удари по НПЗ впливають на виробництво пального

Трамп також заявив, що без ударів по російських нафтопереробних потужностях нинішніх проблем із дизельним паливом могло б не виникнути.

"Те, що відбувається між Росією та Україною, стало найбільшою проблемою для ринку дизельного палива", — сказав президент США.

Таким чином, Трамп пов’язав ситуацію на ринку дизельного палива зі зниженням роботи російських нафтопереробних потужностей унаслідок атак.

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