УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9761 відвідувач онлайн
Новини Атака БпЛА на НПЗ РФ
984 22

Трамп знову заявив, що удари по російських НПЗ вплинули на ринок дизпалива

Трамп назвав удари по російських НПЗ проблемою для ринку дизеля

Президент США Дональд Трамп заявив, що ситуація на ринку дизельного палива значною мірою пов’язана з ударами по російських нафтопереробних підприємствах.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він сказав під час спілкування з журналістами. Трансляцію його заяви вів Білий дім

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

За словами президента США, нинішні проблеми на ринку дизельного палива сильніше пов’язані з подіями між Росією та Україною, ніж із ситуацією на Близькому Сході.

"Дизельне паливо набагато сильніше постраждало не через Близький Схід, а через те, що відбувається в Росії, оскільки нафтопереробні заводи, що виробляють дизельне паливо, виводяться з ладу з досить тривожною швидкістю", — заявив Трамп.

Удари по НПЗ впливають на виробництво пального

Трамп також заявив, що без ударів по російських нафтопереробних потужностях нинішніх проблем із дизельним паливом могло б не виникнути.

"Те, що відбувається між Росією та Україною, стало найбільшою проблемою для ринку дизельного палива", — сказав президент США.

Таким чином, Трамп пов’язав ситуацію на ринку дизельного палива зі зниженням роботи російських нафтопереробних потужностей унаслідок атак.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Путін на тлі українських атак по НПЗ заборонив поширювати дані про нафтову галузь РФ

Автор: 

дизпаливо (275) Трамп Дональд (8326)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+8
Рудий придурок.Наслухався від ***** про половців та ..виробництво дизеля.
показати весь коментар
01.10.2026 06:28 Відповісти
+6
Рудий покидьок грає на користь кацапів..як і наш Зельц
показати весь коментар
01.10.2026 06:34 Відповісти
+5
То ти в Ірані обісрався.
показати весь коментар
01.10.2026 06:39 Відповісти

Завантаження...

 
 