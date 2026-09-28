Путін на тлі українських атак по НПЗ заборонив поширювати дані про нафтову галузь РФ

Російський диктатор Володимир Путін у понеділок, 28 вересня, підписав указ, що обмежує доступ до інформації "у сфері паливно-енергетичного комплексу".

Про це пише The Moscow Times, інформує Цензор.НЕТ.

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Що саме потрапило під заборону

Згідно з документом, опублікованим на порталі правової інформації, під заборону потрапить поширення даних про роботу російських НПЗ, які стали об’єктами атак українських БПЛА і цього року втратили третину потужностей з переробки.

Відтепер "інформація про обсяги переробки та виробництва товарів юридичною особою - російським НПЗ", згідно з указом, потрапляє до переліку, доступ до якого "обмежений".

Також запроваджується заборона на поширення відомостей про найменування та кількість енерготоварів, що вивозяться, продавців, покупців і посередників, взаєморозрахунки, час і дати поставок, транспортні засоби, які використовуються для перевезення, маршрути, термінали та склади, включаючи їхні географічні координати. Також під гриф "таємно" потрапляють зведені дані митної статистики та інформація про заплановані обсяги продажу продукції паливно-енергетичного комплексу.

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Повна інформаційна блокада

Згідно з текстом указу, заборона на публікацію таких даних стосується не лише державних органів (зокрема Росстату, що оприлюднює офіційну статистику), а й ЗМІ та будь-яких користувачів у мережі Інтернет. Виняток зроблено лише для офіційних повідомлень самих компаній-виробників або експортерів.

Конкретний перелік товарів, на які поширюватиметься обмеження, російський уряд має визначити впродовж 10 днів.

В указі сказано, що ці заходи запроваджуються "у зв'язку з необхідністю вжиття невідкладних заходів у відповідь на недружні дії США, що суперечать міжнародному праву, і іноземних держав, що приєдналися до них, міжнародних організацій".

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Удари Сил оборони по НПЗ РФ

Успішні удари Сил оборони України по нафтовій інфраструктурі країни-агресора спричинили масштабний дефіцит палива на більшій частині території Росії. Пальне продають росіянам з обмеженнями.

Раніше повідомлялося, що на тлі дефіциту палива уряд Росії продовжив обмеження на експорт бензину з країни до кінця 2026 року.

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