Путин на фоне украинских атак на НПЗ запретил распространять данные о нефтяной отрасли РФ

Российский диктатор Владимир Путин в понедельник, 28 сентября, подписал указ, ограничивающий доступ к информации "в сфере топливно-энергетического комплекса".

Об этом пишет The Moscow Times, сообщает Цензор.НЕТ.

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Что именно попало под запрет

Согласно документу, опубликованному на портале правовой информации, под запрет попадет распространение данных о работе российских НПЗ, которые стали объектами атак украинских БПЛА и в этом году потеряли треть перерабатывающих мощностей.

Отныне "информация об объемах переработки и производства товаров юридическим лицом — российским НПЗ", согласно указу, попадает в перечень, доступ к которому "ограничен".

Также вводится запрет на распространение сведений о наименовании и количестве вывозимых энерготоваров, продавцах, покупателях и посредниках, взаиморасчетах, времени и датах поставок, транспортных средствах, используемых для перевозки, маршрутах, терминалах и складах, включая их географические координаты. Также под гриф "секретно" попадают сводные данные таможенной статистики и информация о запланированных объемах продаж продукции топливно-энергетического комплекса.

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Полная информационная блокада

Согласно тексту указа, запрет на публикацию таких данных касается не только государственных органов (в частности, Росстата, публикующего официальную статистику), но и СМИ, а также любых пользователей в сети Интернет. Исключение сделано лишь для официальных сообщений самих компаний-производителей или экспортеров.

Конкретный перечень товаров, на которые будет распространяться ограничение, российское правительство должно определить в течение 10 дней.

В указе говорится, что эти меры вводятся "в связи с необходимостью принятия неотложных мер в ответ на недружественные действия США, противоречащие международному праву, и присоединившихся к ним иностранных государств, международных организаций".

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Удары Сил обороны по НПЗ РФ

Успешные удары Сил обороны Украины по нефтяной инфраструктуре страны-агрессора привели к масштабному дефициту топлива на большей части территории России. Топливо продают россиянам с ограничениями.

Ранее сообщалось, что на фоне дефицита топлива правительство России продлило ограничения на экспорт бензина из страны до конца 2026 года.

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