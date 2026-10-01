Трамп вновь заявил, что удары по российским НПЗ повлияли на рынок дизельного топлива

Президент США Дональд Трамп заявил, что ситуация на рынке дизельного топлива в значительной степени связана с ударами по российским нефтеперерабатывающим предприятиям.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он сказал во время общения с журналистами. Трансляцию его заявления вел Белый дом.

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По словам президента США, нынешние проблемы на рынке дизельного топлива в большей степени связаны с событиями между Россией и Украиной, чем с ситуацией на Ближнем Востоке.

"Дизельное топливо гораздо сильнее пострадало не из-за Ближнего Востока, а из-за того, что происходит в России, поскольку нефтеперерабатывающие заводы, производящие дизельное топливо, выводятся из строя с довольно тревожной скоростью", - заявил Трамп.

Удары по НПЗ влияют на производство топлива

Трамп также заявил, что без ударов по российским нефтеперерабатывающим мощностям нынешних проблем с дизельным топливом могло бы и не возникнуть.

"То, что происходит между Россией и Украиной, стало самой большой проблемой для рынка дизельного топлива", - сказал президент США.

Таким образом, Трамп связал ситуацию на рынке дизельного топлива со снижением мощности российских нефтеперерабатывающих мощностей в результате атак.

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