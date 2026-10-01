РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11812 посетителей онлайн
Новости Атака БпЛА на НПЗ РФ
2 164 34

Трамп вновь заявил, что удары по российским НПЗ повлияли на рынок дизельного топлива

Трамп назвал удары по российским НПЗ проблемой для рынка дизельного топлива

Президент США Дональд Трамп заявил, что ситуация на рынке дизельного топлива в значительной степени связана с ударами по российским нефтеперерабатывающим предприятиям.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он сказал во время общения с журналистами. Трансляцию его заявления вел Белый дом.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

По словам президента США, нынешние проблемы на рынке дизельного топлива в большей степени связаны с событиями между Россией и Украиной, чем с ситуацией на Ближнем Востоке.

"Дизельное топливо гораздо сильнее пострадало не из-за Ближнего Востока, а из-за того, что происходит в России, поскольку нефтеперерабатывающие заводы, производящие дизельное топливо, выводятся из строя с довольно тревожной скоростью", - заявил Трамп.

Удары по НПЗ влияют на производство топлива

Трамп также заявил, что без ударов по российским нефтеперерабатывающим мощностям нынешних проблем с дизельным топливом могло бы и не возникнуть.

"То, что происходит между Россией и Украиной, стало самой большой проблемой для рынка дизельного топлива", - сказал президент США.

Таким образом, Трамп связал ситуацию на рынке дизельного топлива со снижением мощности российских нефтеперерабатывающих мощностей в результате атак.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Путин на фоне украинских атак на НПЗ запретил распространять данные о нефтяной отрасли РФ

Автор: 

Ближний Восток (228) дизтопливо (72) Трамп Дональд (8287)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+20
Рудий придурок.Наслухався від ***** про половців та ..виробництво дизеля.
показать весь комментарий
01.10.2026 06:28 Ответить
+18
Рудий покидьок грає на користь кацапів..як і наш Зельц
показать весь комментарий
01.10.2026 06:34 Ответить
+16
То ти в Ірані обісрався.
показать весь комментарий
01.10.2026 06:39 Ответить

Загрузка...

 
 