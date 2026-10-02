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Новости
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Война на уничтожение. Путин срывает тормоза: к чему готовиться фронту и тылу? / Без цензуры. ВИДЕО

Президент Владимир Зеленский заявил о секретном приказе Путина начать против Украины войну без правил. Как мы будем реагировать? Действительно ли существует такой приказ и что это означает для украинцев?

Военнослужащий и журналист Богдан Буткевич анализирует планы врага и наши перспективы.

Смотрите на Цензор.НЕТ.

Текущий сбор

Продолжается сбор средств на пикап для подразделения обеспечения полётов авиации аэродрома "Канатово"!

Цель: 440 000,00 ₴

Ссылка на банку: https://send.monobank.ua/jar/fFG3mtSBk 

Номер банковской карты: 4874 1000 3809 9837

Карта Приват: 4731219653847933

PayPal: [email protected]

Смотрите также: Реформы Драпатого продолжаются / Битва за свет / Лиман-Доброполье-Запорожье / Без цензуры. ВИДЕО

Автор: 

обстрел (35795) россия (89782) Буткевич Богдан (485)
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Топ комментарии
+7
Проблема не в том, что у ***** сорвало крышу. Это произошло уже давно. Проблема в том, что мы отвечаем пи@арам в основном вечерними видосиками "величайшего".
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02.10.2026 23:19 Ответить
+2
Залишення скаженого Пуйла живим це злочин Вови ********** і Олександра Поклада проти українського народу. Україна має всі можливості для знищення цього злочинця- скаженого Пуйла. Чому Пуйло до сьогоднішнього дня все ще живий, треба жорстко запитати у Вови **********.
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02.10.2026 23:49 Ответить
+1
Голосовать за "надо просто перестать стрелять" и "стереть границы в своей голове" тоже Абрамович дебилам приказал? Или как?
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02.10.2026 23:47 Ответить

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