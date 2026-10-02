Война на уничтожение. Путин срывает тормоза: к чему готовиться фронту и тылу? / Без цензуры. ВИДЕО

Президент Владимир Зеленский заявил о секретном приказе Путина начать против Украины войну без правил. Как мы будем реагировать? Действительно ли существует такой приказ и что это означает для украинцев?

Военнослужащий и журналист Богдан Буткевич анализирует планы врага и наши перспективы.

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Текущий сбор

Продолжается сбор средств на пикап для подразделения обеспечения полётов авиации аэродрома "Канатово"!

Цель: 440 000,00 ₴

Ссылка на банку: https://send.monobank.ua/jar/fFG3mtSBk

Номер банковской карты: 4874 1000 3809 9837

Карта Приват: 4731219653847933

PayPal: [email protected]

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