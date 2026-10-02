Война на уничтожение. Путин срывает тормоза: к чему готовиться фронту и тылу? / Без цензуры. ВИДЕО
Президент Владимир Зеленский заявил о секретном приказе Путина начать против Украины войну без правил. Как мы будем реагировать? Действительно ли существует такой приказ и что это означает для украинцев?
Военнослужащий и журналист Богдан Буткевич анализирует планы врага и наши перспективы.
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Текущий сбор
Продолжается сбор средств на пикап для подразделения обеспечения полётов авиации аэродрома "Канатово"!
Цель: 440 000,00 ₴
Ссылка на банку: https://send.monobank.ua/jar/fFG3mtSBk
Номер банковской карты: 4874 1000 3809 9837
Карта Приват: 4731219653847933
PayPal: [email protected]
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+7 18c49ed2
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+2 John Atkinson
показать весь комментарий02.10.2026 23:49 Ответить Ссылка
+1 18c49ed2
показать весь комментарий02.10.2026 23:47 Ответить Ссылка
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