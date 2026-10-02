Війна на знищення. Путін зриває гальма: до чого готуватися фронту і тилу? / Без Цензури. ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський заявив про таємний наказ Путіна почати проти України війну без правил. Чим ми відповідатимемо? Чи дійсно існує такий наказ і що це означає для українців?

Військовослужбовець та журналіст Богдан Буткевич аналізує плани ворога та наші перспективи.

Дивіться на Цензор.НЕТ.

Актуальний збір

Триває збір на пікап для підрозділу забезпечення польотів авіації аеродрому "Канатове"!

Ціль: 440 000.00 ₴

Посилання на Банку: https://send.monobank.ua/jar/fFG3mtSBk

Номер картки Банки: 4874 1000 3809 9837

Карта Приват: 4731219653847933

PayPal: [email protected]

Дивіться також: Реформи Драпатого тривають / Битва за світло / Лиман-Добропілля-Запоріжжя / Без Цензури. ВIДЕО