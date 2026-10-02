Війна на знищення. Путін зриває гальма: до чого готуватися фронту і тилу? / Без Цензури. ВIДЕО
Президент Володимир Зеленський заявив про таємний наказ Путіна почати проти України війну без правил. Чим ми відповідатимемо? Чи дійсно існує такий наказ і що це означає для українців?
Військовослужбовець та журналіст Богдан Буткевич аналізує плани ворога та наші перспективи.
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