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Новости Энергоблокада Крыма
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Массовые отключения света в оккупированном Крыму: обесточены Симферополь и Южное побережье

Крым частично без света

Во временно оккупированном Крыму наблюдаются проблемы с электроснабжением.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РИА "Новости Крым".

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Первые подробности

В частности, мониторинговый Telegram-канал "Крымский ветер" со ссылкой на подписчиков сообщил, что в 23:35 2 октября электроснабжение пропало в Симферополе и Симферопольском районе.

В 02:47 3 октября об отключении света начали сообщать жители населенных пунктов Южного побережья Крыма.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В оккупированном Крыму сообщают о попадании в электроподстанцию. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Более подробной информации о ситуации пока нет.

Автор: 

Крым (25283) отключение света (867)
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Топ комментарии
+5
в одного дурня може виникнути стільки питань,що і 1000 мудреців не зможуть дати відповіді...
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03.10.2026 10:32 Ответить
+3
Точно! Я пам'ятаю одного дурня , що виліз з хащів "колумбійської амброзії" , надихавшись її пилком, на стадіон 19 квітня 2019 року і почав питання Папєрєдніку задавати ... вже й Папєрєдніка майже забули , а ВОНО досі питання задає - Клічку, Трампу, Урсулє, Макрону, Мєрцу , Мєлоні, Туску ...
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03.10.2026 11:14 Ответить
+2
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03.10.2026 10:00 Ответить

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