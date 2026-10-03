Массовые отключения света в оккупированном Крыму: обесточены Симферополь и Южное побережье

Во временно оккупированном Крыму наблюдаются проблемы с электроснабжением.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РИА "Новости Крым".

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Первые подробности

В частности, мониторинговый Telegram-канал "Крымский ветер" со ссылкой на подписчиков сообщил, что в 23:35 2 октября электроснабжение пропало в Симферополе и Симферопольском районе.

В 02:47 3 октября об отключении света начали сообщать жители населенных пунктов Южного побережья Крыма.

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Более подробной информации о ситуации пока нет.