Масові відключення світла в окупованому Криму: знеструмлено Сімферополь і Південне узбережжя
У тимчасово окупованому Криму спостерігаються проблеми з електропостачанням.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РІА "Новости Крым".
Перші деталі
Зокрема, моніторинговий Telegram-канал "Крымский ветер" із посиланням на підписників повідомив, що о 23:35 2 жовтня електропостачання зникло у Сімферополі та Сімферопольському районі.
О 02:47 3 жовтня про відключення світла почали повідомляти жителі населених пунктів Південного узбережжя Криму.
Більше інформації щодо ситуації наразі не відомо.
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