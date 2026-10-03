Масові відключення світла в окупованому Криму: знеструмлено Сімферополь і Південне узбережжя

У тимчасово окупованому Криму спостерігаються проблеми з електропостачанням.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РІА "Новости Крым".

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Перші деталі

Зокрема, моніторинговий Telegram-канал "Крымский ветер" із посиланням на підписників повідомив, що о 23:35 2 жовтня електропостачання зникло у Сімферополі та Сімферопольському районі.

О 02:47 3 жовтня про відключення світла почали повідомляти жителі населених пунктів Південного узбережжя Криму.

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Більше інформації щодо ситуації наразі не відомо.