МАГАТЭ заявило о повреждении трансформаторов возле ЗАЭС: готовят новое перемирие для ремонта
Рядом с ЗАЭС повреждены трансформаторы на Запорожской тепловой электростанции в результате серии атак с использованием дронов. Это оборудование имеет важное значение для внешнего электроснабжения Запорожской атомной электростанции.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщило Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ).
По информации МАГАТЭ, удары по расположенной вблизи ЗАЭС Запорожской ТЭС произошли 19, 20 и 27 сентября. В результате атак были повреждены трансформаторы, имеющие критическое значение для обеспечения внешнего электроснабжения атомной станции.
ЗАЭС уже неоднократно теряла внешнее электроснабжение из-за боевых действий. Надежное подключение к энергосистеме необходимо для обеспечения ядерной безопасности станции.
МАГАТЭ хочет договориться о новом перемирии
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси ведет переговоры с Украиной и Россией о введении нового локального перемирия. Оно должно позволить безопасно провести необходимые ремонтные работы на Запорожской ТЭС.
По данным агентства, это будет уже восьмая договоренность о локальном прекращении огня, достигнутая при посредничестве МАГАТЭ для проведения работ, связанных с восстановлением внешнего электроснабжения ЗАЭС.
Гросси призвал стороны к максимальной военной сдержанности вблизи ядерных объектов и их энергетической инфраструктуры.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль