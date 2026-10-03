МАГАТЭ заявило о повреждении трансформаторов возле ЗАЭС: готовят новое перемирие для ремонта

Рядом с ЗАЭС повреждены трансформаторы на Запорожской тепловой электростанции в результате серии атак с использованием дронов. Это оборудование имеет важное значение для внешнего электроснабжения Запорожской атомной электростанции.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщило Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ).

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По информации МАГАТЭ, удары по расположенной вблизи ЗАЭС Запорожской ТЭС произошли 19, 20 и 27 сентября. В результате атак были повреждены трансформаторы, имеющие критическое значение для обеспечения внешнего электроснабжения атомной станции.

ЗАЭС уже неоднократно теряла внешнее электроснабжение из-за боевых действий. Надежное подключение к энергосистеме необходимо для обеспечения ядерной безопасности станции.

МАГАТЭ хочет договориться о новом перемирии

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси ведет переговоры с Украиной и Россией о введении нового локального перемирия. Оно должно позволить безопасно провести необходимые ремонтные работы на Запорожской ТЭС.

По данным агентства, это будет уже восьмая договоренность о локальном прекращении огня, достигнутая при посредничестве МАГАТЭ для проведения работ, связанных с восстановлением внешнего электроснабжения ЗАЭС.

Гросси призвал стороны к максимальной военной сдержанности вблизи ядерных объектов и их энергетической инфраструктуры.

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