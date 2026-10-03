МАГАТЕ заявила про пошкодження трансформаторів біля ЗАЕС: готують нове перемир’я для ремонту

Біля ЗАЕС пошкоджено трансформатори на Запорізькій тепловій електростанції внаслідок серії дронових атак. Обладнання є важливим для зовнішнього електропостачання Запорізької атомної електростанції.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомило Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ).

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За інформацією МАГАТЕ, удари по розташованій поблизу ЗАЕС Запорізькій ТЕС сталися 19, 20 та 27 вересня. Унаслідок атак було пошкоджено трансформатори, які мають критичне значення для забезпечення зовнішнього живлення атомної станції.

ЗАЕС уже неодноразово втрачала зовнішнє електропостачання через бойові дії. Надійне підключення до енергосистеми необхідне для забезпечення ядерної безпеки станції.

МАГАТЕ хоче домовитися про нове перемир’я

Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі веде переговори з Україною та Росією щодо запровадження нового локального перемир’я. Воно має дозволити безпечно провести необхідні ремонтні роботи на Запорізькій ТЕС.

За даними агентства, це буде вже восьма домовленість про локальне припинення вогню, досягнута за посередництва МАГАТЕ для проведення робіт, пов’язаних із відновленням зовнішнього електропостачання ЗАЕС.

Гроссі закликав сторони до максимальної військової стриманості поблизу ядерних об’єктів та їхньої енергетичної інфраструктури.

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