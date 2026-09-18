63 країни підтримали резолюцію МАГАТЕ щодо виведення російського персоналу із ЗАЕС

На 70-й сесії Генеральної конференції МАГАТЕ 63 країни підтримали резолюцію щодо ядерної безпеки, захищеності та гарантій в Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

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Документ передбачає, зокрема, виведення несанкціонованого російського військового та іншого персоналу із Запорізької АЕС і відновлення повного суверенного контролю України над станцією.

Резолюція передбачає виведення російського персоналу із ЗАЕС

За словами Сибіги, ухвалений документ підтверджує необхідність дотримання міжнародного права та забезпечення ядерної безпеки.

Окремо в ньому йдеться про необхідність виведення із Запорізької АЕС несанкціонованого російського військового та іншого персоналу, а також повернення станції під повний суверенний контроль України.

49 країн та ЄС закликали звільнити українських працівників ЗАЕС

Сибіга також повідомив, що 49 держав та Європейський Союз підтримали спільну заяву із закликом до негайного звільнення затриманих українських працівників Запорізької АЕС.

За словами міністра, серед них - Сергій Корж, який, за його інформацією, перебуває в полоні з 2022 року, а також Сергій Потинґ та Руслан Лаврик. Сибіга заявив, що вони зазнали катувань, мають серйозні проблеми зі здоров'ям та потребують медичної допомоги.

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Глава МЗС наголосив, що ці фахівці мають необхідні знання для безпечної експлуатації атомної станції.

"Їх не можна використовувати як розмінну монету у війні Росії проти України", - заявив Сибіга.

МАГАТЕ продовжує фіксувати ризики для ядерної безпеки

Запорізька АЕС залишається під російським контролем, а МАГАТЕ продовжує здійснювати моніторинг ситуації на станції. У вересні агентство повідомляло про серйозні ризики, пов'язані з нестабільним електропостачанням ЗАЕС. Після майже тритижневого відключення зовнішнього живлення електропостачання вдалося відновити після локального припинення вогню для проведення ремонтних робіт.

Сибіга заявив, що окупація та мілітаризація ЗАЕС, а також затримання її працівників створюють ризики для ядерної безпеки, які виходять за межі України.

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