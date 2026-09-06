Ядерна та радіаційна безпека на ЗАЕС перебуває у критичному стані, - "Енергоатом"
"Енергоатом" наголошує на критичному стані ядерної та радіаційної безпеки на окупованій Росією Запорізькій АЕС
Про це йдеться в заяві компанії, передає Цензор.НЕТ.
Так, у компанії нагадали, що 5 вересня гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі повідомив про локальне припинення вогню для відновлення зовнішнього живлення ЗАЕС, яке відсутнє з 20 серпня. Тоді станція в 27-й раз із початку повномасштабного вторгнення втратила зв’язок із українською енергосистемою і перейшла на роботу від дизель-генераторів.
Критична загроза
"Енергоатом" наголошує, що фактичний стан тимчасово окупованої Запорізької АЕС свідчить про системну руйнацію фундаментальних принципів ядерної безпеки.
- Аварійні дизельні генератори використовуються окупантами як базові джерела енергії в непроєктних режимах. Через тривалу і постійну роботу генераторів зростає ризик відмови обладнання за спільною причиною (Common Cause Failure) – однієї з найбільш критичних загроз для безпеки АЕС.
- Постійні циклічні пуски та перемикання під навантаженням суттєво підвищують імовірність відмови пускової автоматики.
- Навіть попри те, що усі блоки перебувають у режимі "холодного зупину", знеструмлення загрожує втратою контролю за основними системами безпеки, басейнами витримки відпрацьованого ядерного палива та технологічними параметрами.
Таким чином, експлуатація найбільшої АЕС Європи продовжує здійснюватися в непроєктних режимах і з грубим порушенням встановлених меж та умов безпечної експлуатації реакторної установки.
ЗАЕС має повернутися під контроль "Енергоатома"
"Енергоатом" наголошує: лише повне виведення російського військового та цивільного контингенту, повернення ЗАЕС під контроль ліцензованого оператора – "Енергоатома" – є гарантією безпечної експлуатації Запорізької АЕС. Відновлення основної та резервної ліній живлення Запорізької АЕС з української енергосистеми – є ключовим у забезпеченні ядерної та радіаційної безпеки ЗАЕС.
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