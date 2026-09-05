Біля Запорізької АЕС домовилися про режим тиші, - МАГАТЕ

Поблизу Запорізької АЕС запровадили локальний режим припинення вогню. Це дозволить українським фахівцям відремонтувати пошкоджену лінію електропередачі та відновити зовнішнє електропостачання станції.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомило МАГАТЕ.

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20 серпня Запорізька АЕС втратила зв'язок з останньою лінією електропередачі "Феросплавна-1" напругою 330 кВ. Лінія була пошкоджена через бойові дії на північному березі Дніпра.

Відтоді станція залежить від аварійних дизельних генераторів, які забезпечують охолодження шести реакторів та басейнів із відпрацьованим ядерним паливом.

За даними МАГАТЕ, запаси дизельного пального на станції скорочуються. Якщо зовнішнє електропостачання не відновлять або не доставлять додаткове пальне, протягом кількох днів може виникнути загроза повного знеструмлення ЗАЕС.

Українські фахівці розпочнуть ремонт

У межах тимчасового режиму тиші українські фахівці мають розпочати ремонт пошкодженої лінії після розмінування території.

Представники МАГАТЕ стежитимуть за проведенням робіт.

Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі зазначив, що обидві сторони конструктивно взаємодіяли з агентством задля забезпечення ядерної безпеки.

За його словами, це вже сьомий локальний режим припинення вогню, про який йому вдалося домовитися для проведення необхідних робіт і зниження ризику ядерної аварії під час війни.

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