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Возле Запорожской АЭС договорились о режиме тишины, - МАГАТЭ

Возле ЗАЭС ввели режим тишины из-за угрозы полного отключения электроэнергии на станции

Вблизи Запорожской АЭС ввели локальный режим прекращения огня. Это позволит украинским специалистам отремонтировать поврежденную линию электропередачи и восстановить внешнее электроснабжение станции.

Как передет Цензор.НЕТ, об этом сообщило МАГАТЭ. 

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20 августа Запорожская АЭС потеряла связь с последней линией электропередачи "Феросплавная-1" напряжением 330 кВ. Линия была повреждена в результате боевых действий на северном берегу Днепра.

С тех пор станция зависит от аварийных дизельных генераторов, которые обеспечивают охлаждение шести реакторов и бассейнов с отработанным ядерным топливом.

По данным МАГАТЭ, запасы дизельного топлива на станции сокращаются. Если внешнее электроснабжение не восстановят или не доставят дополнительное топливо, в течение нескольких дней может возникнуть угроза полного обесточивания ЗАЭС.

Украинские специалисты приступят к ремонту

В рамках временного режима тишины украинские специалисты должны приступить к ремонту поврежденной линии после разминирования территории.

Представители МАГАТЭ будут следить за ходом работ.

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси отметил, что обе стороны конструктивно взаимодействовали с агентством в целях обеспечения ядерной безопасности.

По его словам, это уже седьмой локальный режим прекращения огня, о котором ему удалось договориться для проведения необходимых работ и снижения риска ядерной аварии во время войны.

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