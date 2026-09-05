Возле Запорожской АЭС договорились о режиме тишины, - МАГАТЭ
Вблизи Запорожской АЭС ввели локальный режим прекращения огня. Это позволит украинским специалистам отремонтировать поврежденную линию электропередачи и восстановить внешнее электроснабжение станции.
Как передет Цензор.НЕТ, об этом сообщило МАГАТЭ.
20 августа Запорожская АЭС потеряла связь с последней линией электропередачи "Феросплавная-1" напряжением 330 кВ. Линия была повреждена в результате боевых действий на северном берегу Днепра.
С тех пор станция зависит от аварийных дизельных генераторов, которые обеспечивают охлаждение шести реакторов и бассейнов с отработанным ядерным топливом.
По данным МАГАТЭ, запасы дизельного топлива на станции сокращаются. Если внешнее электроснабжение не восстановят или не доставят дополнительное топливо, в течение нескольких дней может возникнуть угроза полного обесточивания ЗАЭС.
Украинские специалисты приступят к ремонту
В рамках временного режима тишины украинские специалисты должны приступить к ремонту поврежденной линии после разминирования территории.
Представители МАГАТЭ будут следить за ходом работ.
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси отметил, что обе стороны конструктивно взаимодействовали с агентством в целях обеспечения ядерной безопасности.
По его словам, это уже седьмой локальный режим прекращения огня, о котором ему удалось договориться для проведения необходимых работ и снижения риска ядерной аварии во время войны.
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