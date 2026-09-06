Ядерная и радиационная безопасность на ЗАЭС находится в критическом состоянии, - "Энергоатом"

"Энергоатом" обращает внимание на критическое состояние ядерной и радиационной безопасности на оккупированной Россией Запорожской АЭС.

Об этом говорится в заявлении компании, передает Цензор.НЕТ.

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Так, в компании напомнили, что 5 сентября генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил о локальном прекращении огня для восстановления внешнего питания ЗАЭС, которое отсутствует с 20 августа. Тогда станция в 27-й раз с начала полномасштабного вторжения потеряла связь с украинской энергосистемой и перешла на работу от дизель-генераторов.

Критическая угроза

"Энергоатом" подчеркивает, что фактическое состояние временно оккупированной Запорожской АЭС свидетельствует о системном разрушении фундаментальных принципов ядерной безопасности.

Аварийные дизельные генераторы используются оккупантами в качестве основных источников энергии в непроектных режимах. Из-за длительной и постоянной работы генераторов возрастает риск отказа оборудования по общей причине (Common Cause Failure) - одной из наиболее критических угроз для безопасности АЭС.

Постоянные циклические пуски и переключения под нагрузкой существенно повышают вероятность отказа пусковой автоматики.

Даже несмотря на то, что все блоки находятся в режиме "холодного останова", обесточивание грозит потерей контроля над основными системами безопасности, бассейнами выдержки отработанного ядерного топлива и технологическими параметрами.

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Таким образом, эксплуатация крупнейшей АЭС Европы продолжает осуществляться в непроектных режимах и с грубым нарушением установленных пределов и условий безопасной эксплуатации реакторной установки.

ЗАЭС должна вернуться под контроль "Энергоатома"

"Энергоатом" подчеркивает: только полный вывод российского военного и гражданского контингента, возвращение ЗАЭС под контроль лицензированного оператора – "Энергоатома" – является гарантией безопасной эксплуатации Запорожской АЭС. Восстановление основной и резервной линий питания Запорожской АЭС из украинской энергосистемы является ключевым фактором в обеспечении ядерной и радиационной безопасности ЗАЭС.

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