63 страны поддержали резолюцию МАГАТЭ о выводе российского персонала из ЗАЭС

На 70-й сессии Генеральной конференции МАГАТЭ 63 страны поддержали резолюцию о ядерной безопасности, защищенности и гарантиях в Украине.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

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Документ предусматривает, в частности, вывод несанкционированного российского военного и иного персонала с Запорожской АЭС и восстановление полного суверенного контроля Украины над станцией.

Резолюция предусматривает вывод российского персонала с ЗАЭС

По словам Сибиги, принятый документ подтверждает необходимость соблюдения международного права и обеспечения ядерной безопасности.

Отдельно в нем говорится о необходимости вывода с Запорожской АЭС несанкционированного российского военного и другого персонала, а также возвращения станции под полный суверенный контроль Украины.

49 стран и ЕС призвали освободить украинских работников ЗАЭС

Сибига также сообщил, что 49 государств и Европейский Союз поддержали совместное заявление с призывом к немедленному освобождению задержанных украинских работников Запорожской АЭС.

По словам министра, среди них — Сергей Корж, который, по его информации, находится в плену с 2022 года, а также Сергей Потинг и Руслан Лаврик. Сибига заявил, что они подвергались пыткам, имеют серьезные проблемы со здоровьем и нуждаются в медицинской помощи.

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Глава МИД подчеркнул, что эти специалисты обладают необходимыми знаниями для безопасной эксплуатации атомной станции.

"Их нельзя использовать в качестве разменной монеты в войне России против Украины", — заявил Сибига.

МАГАТЭ продолжает фиксировать риски для ядерной безопасности

Запорожская АЭС остается под российским контролем, а МАГАТЭ продолжает осуществлять мониторинг ситуации на станции. В сентябре агентство сообщало о серьезных рисках, связанных с нестабильным электроснабжением ЗАЭС. После почти трехнедельного отключения внешнего электроснабжения удалось восстановить его после локального прекращения огня для проведения ремонтных работ.

Сибига заявил, что оккупация и милитаризация ЗАЭС, а также задержание ее сотрудников создают риски для ядерной безопасности, выходящие за пределы Украины.

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