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Новости Оккупация Россией ЗАЭС
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63 страны поддержали резолюцию МАГАТЭ о выводе российского персонала из ЗАЭС

МАГАТЭ: 63 страны призвали вывести российский персонал из ЗАЭС

На 70-й сессии Генеральной конференции МАГАТЭ 63 страны поддержали резолюцию о ядерной безопасности, защищенности и гарантиях в Украине. 

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

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Документ предусматривает, в частности, вывод несанкционированного российского военного и иного персонала с Запорожской АЭС и восстановление полного суверенного контроля Украины над станцией.

Резолюция предусматривает вывод российского персонала с ЗАЭС

По словам Сибиги, принятый документ подтверждает необходимость соблюдения международного права и обеспечения ядерной безопасности.

Отдельно в нем говорится о необходимости вывода с Запорожской АЭС несанкционированного российского военного и другого персонала, а также возвращения станции под полный суверенный контроль Украины.

49 стран и ЕС призвали освободить украинских работников ЗАЭС

Сибига также сообщил, что 49 государств и Европейский Союз поддержали совместное заявление с призывом к немедленному освобождению задержанных украинских работников Запорожской АЭС.

По словам министра, среди них — Сергей Корж, который, по его информации, находится в плену с 2022 года, а также Сергей Потинг и Руслан Лаврик. Сибига заявил, что они подвергались пыткам, имеют серьезные проблемы со здоровьем и нуждаются в медицинской помощи.

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Глава МИД подчеркнул, что эти специалисты обладают необходимыми знаниями для безопасной эксплуатации атомной станции.

"Их нельзя использовать в качестве разменной монеты в войне России против Украины", — заявил Сибига.

МАГАТЭ продолжает фиксировать риски для ядерной безопасности

Запорожская АЭС остается под российским контролем, а МАГАТЭ продолжает осуществлять мониторинг ситуации на станции. В сентябре агентство сообщало о серьезных рисках, связанных с нестабильным электроснабжением ЗАЭС. После почти трехнедельного отключения внешнего электроснабжения удалось восстановить его после локального прекращения огня для проведения ремонтных работ.

Сибига заявил, что оккупация и милитаризация ЗАЭС, а также задержание ее сотрудников создают риски для ядерной безопасности, выходящие за пределы Украины.

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Автор: 

МАГАТЭ (531) Сибига Андрей (1144) Запорожская АЭС (866)
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Топ комментарии
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А що далі? Кацапи ніколи не виведуть своїх терористів із ЗАЕС. Потрібно питати у того, хто їх туди запустив. Хто розмінував для їх проходщу Чонгар і відвів наші війська? Він же ще тут? Б'є себе кулачком по тулубу і кричить, що герой?
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18.09.2026 09:52 Ответить
+10
В сраки ваші обісрані ваші резолюції. Чому на терористичну організацію Росатом до сих пір немає санкцій? Чому терористи росатому прямо сьогодні закладають в центрі Європи нові ядерні бомби? Чому весь світ любить спочатку зробити велику проблему а потім дуже довго і дуже дорого її вирішувати?
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18.09.2026 09:45 Ответить
+8
Ну прийняли, і що?
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18.09.2026 09:37 Ответить

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