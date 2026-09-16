РФ пытается русифицировать МАГАТЭ и усиливает информационную блокаду Энергодара, - ГУР

Ситуация с безопасностью на временно оккупированной Запорожской атомной электростанции остается сложной.

Об этом сообщает Главное управление разведки Украины, передает Цензор.НЕТ.

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Ситуация на ЗАЭС

Как и ранее, ни один из шести энергоблоков ЗАЭС не производит электроэнергию — все они находятся в состоянии "холодного останова".

Объем воды в охлаждающем бассейне снижается. Если в июле 2026 года уровень составлял 12,86 метра, то в начале августа он снизился до 12,63 метра, а в конце месяца — до 12,55 метра и продолжает падать. Для нормального обеспечения потребностей станции минимально необходимым считается уровень 15 метров.

В течение августа работу и техническое обслуживание объекта обеспечивала дежурная смена численностью всего около 1 150 работников.

В ГУР напомнили, что в начале августа ЗАЭС трижды оставалась без внешнего электропитания — отключения произошли 1, 4 и 8 августа. С начала полномасштабного вторжения количество подобных случаев достигло уже 23–25.

Причиной отключений электроэнергии на станции в августе стали проблемы с линией электропередачи "Феросплавная-1". Во время потери внешнего питания на ЗАЭС штатно запускались резервные дизель-электрические установки.

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Отмечается, что использование резервных генераторов создает дополнительную нагрузку на и без того сложную ситуацию с топливом на временно оккупированных территориях Украины. В случае длительного полного блэкаута потребность станции в дизельном топливе составит около 150 тонн в сутки.

Кроме того, на станции возникают проблемы с подключением к интернету. 13–14 августа 2026 года из-за действий российских оккупантов сеть отключили, что затруднило коммуникацию, отслеживание показателей и международный мониторинг.

Также Кремль активизировал реализацию стратегии по интеграции ЗАЭС в собственное "правовое поле" — так называемая федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору государства-агрессора "Ростехнадзор" направила на станцию специальную группу инспекторов.

Информационная изоляция Энергодара

Также ухудшается ситуация во временно оккупированном Энергодаре Запорожской области. В городе — систематические перебои с мобильной связью, доступом к интернету, электро- и водоснабжением. Также сохраняется дефицит топлива, питьевой воды и продуктов питания.

Отмечается, что Россия сознательно создает условия информационной изоляции Энергодара, чтобы минимизировать утечки информации о катастрофической ситуации в городе и на ЗАЭС. В частности, фиксируются целенаправленные отключения интернета и мобильной связи, а также случаи произвола российских "полицейских" в отношении гражданского населения.

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Русификация МАГАТЭ

Москва через своих представителей в МАГАТЭ стремится русифицировать организацию и использовать международный статус агентства для оправдания оккупации ЗАЭС. Одна из задач соответствующей гибридной кампании — "нормализовать" информационный фон и создать предпосылки для дальнейшей легитимизации российского контроля над украинской атомной станцией.

В рамках соответствующих усилий Россия пыталась организовать и использовать в своих целях визит генерального директора агентства Рафаэля Гросси на оккупированную ЗАЭС перед 70-й сессией Генеральной конференции МАГАТЭ в Вене 14–17 сентября, где будет рассматриваться вопрос ядерной безопасности Украины.

Представители РФ в МАГАТЭ продолжают продвигать интересы Кремля и оказывать давление на международную организацию. Так, заместитель гендиректора МАГАТЭ, гражданин РФ Михаил Чудаков, добился поддержки Агентством картографического отображения временно оккупированной территории АР Крым как части РФ в обновленной глобальной интегрированной информационной системе МАГАТЭ PRIS. Также российские представители в организации требуют использовать русифицированные названия украинских населенных пунктов в указанной системе: Chernobyl, Rovno, Khmelnitski и Zaporozhye.

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"Станция по-прежнему остается военной базой и своеобразным укрытием для российского оккупационного гарнизона, поскольку московиты понимают, что украинские войска не будут наносить удары по ЗАЭС", - отмечают в ГУР.