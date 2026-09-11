Россия лицензирует энергоблоки оккупированной ЗАЭС и встраивает станцию в свою атомную систему, - Андрющенко
Россия продолжает юридическое включение временно оккупированной Запорожской АЭС в свою атомную систему. Два энергоблока станции уже получили российские лицензии, а в отношении энергоблока № 6 оккупанты начали процедуру лицензирования.
Об этом сообщил руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, так называемый директор оккупированной ЗАЭС Юрий Черничук заявил, что российские лицензии на данный момент получили два энергоблока, а блок №6 проходит соответствующую процедуру.
"Таким образом, параллельно с физической нестабильностью Россия продолжает юридическое включение ЗАЭС в собственную атомную систему", - подчеркнул Андрющенко.
В то же время оккупационное руководство станции признало проблемы с логистикой. По словам Черничука, ЗАЭС не находится в абсолютной блокаде, однако перевозка грузов и персонала "крайне затруднена".
Запчасти для проведения ремонтов на станции, по его утверждению, имеются. В то же время в оккупированном Энергодаре возникают перебои с продуктами из-за повреждения торговой инфраструктуры, магазинов и рынка.
Андрющенко обратил внимание, что о проблемах с логистикой впервые открыто заявило именно оккупационное руководство ЗАЭС.
Ранее, 23 декабря 2025 года, российский Ростехнадзор выдал лицензию на эксплуатацию энергоблока №1 ЗАЭС сроком на десять лет. 18 февраля российское лицензирование прошел и энергоблок №2. При этом энергоблоки Запорожской АЭС уже более трех с половиной лет находятся в состоянии холодной остановки.
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