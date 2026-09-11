Россия лицензирует энергоблоки оккупированной ЗАЭС и встраивает станцию в свою атомную систему, - Андрющенко

Россия продолжает юридическое включение временно оккупированной Запорожской АЭС в свою атомную систему. Два энергоблока станции уже получили российские лицензии, а в отношении энергоблока № 6 оккупанты начали процедуру лицензирования.

Об этом сообщил руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.

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Как отмечается, так называемый директор оккупированной ЗАЭС Юрий Черничук заявил, что российские лицензии на данный момент получили два энергоблока, а блок №6 проходит соответствующую процедуру.

"Таким образом, параллельно с физической нестабильностью Россия продолжает юридическое включение ЗАЭС в собственную атомную систему", - подчеркнул Андрющенко.

В то же время оккупационное руководство станции признало проблемы с логистикой. По словам Черничука, ЗАЭС не находится в абсолютной блокаде, однако перевозка грузов и персонала "крайне затруднена".

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Запчасти для проведения ремонтов на станции, по его утверждению, имеются. В то же время в оккупированном Энергодаре возникают перебои с продуктами из-за повреждения торговой инфраструктуры, магазинов и рынка.

Андрющенко обратил внимание, что о проблемах с логистикой впервые открыто заявило именно оккупационное руководство ЗАЭС.

Ранее, 23 декабря 2025 года, российский Ростехнадзор выдал лицензию на эксплуатацию энергоблока №1 ЗАЭС сроком на десять лет. 18 февраля российское лицензирование прошел и энергоблок №2. При этом энергоблоки Запорожской АЭС уже более трех с половиной лет находятся в состоянии холодной остановки.

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