Росія ліцензує енергоблоки окупованої ЗАЕС та вбудовує станцію у свою атомну систему, - Андрющенко

Росія продовжує юридичне включення тимчасово окупованої Запорізької АЕС до власної атомної системи. Два енергоблоки станції вже отримали російські ліцензії, а щодо енергоблока №6 окупанти розпочали процедуру ліцензування.

Про це повідомив очільник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко, передає Цензор.НЕТ.

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Як зазначається, так званий директор окупованої ЗАЕС Юрій Чернічук заявив, що російські ліцензії наразі отримали два енергоблоки, а блок №6 проходить відповідну процедуру.

"Отже, паралельно з фізичною нестабільністю Росія продовжує юридичне включення ЗАЕС у власну атомну систему", – наголосив Андрющенко.

Водночас окупаційне керівництво станції визнало проблеми з логістикою. За словами Чернічука, ЗАЕС не перебуває в абсолютній блокаді, однак перевезення вантажів та персоналу "вкрай ускладнені".

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Запчастини для проведення ремонтів на станції, за його твердженням, є. Водночас в окупованому Енергодарі виникають перебої з продуктами через пошкодження торговельної інфраструктури, магазинів та ринку.

Андрющенко звернув увагу, що про проблеми з логістикою вперше відкрито заявило саме окупаційне керівництво ЗАЕС.

Раніше, 23 грудня 2025 року, російський Ростехнагляд видав ліцензію на експлуатацію енергоблока №1 ЗАЕС строком на десять років. 18 лютого російське ліцензування пройшов і енергоблок №2. При цьому енергоблоки Запорізької АЕС уже понад три з половиною роки перебувають у стані холодного зупину.

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