Росія ліцензує енергоблоки окупованої ЗАЕС та вбудовує станцію у свою атомну систему, - Андрющенко
Росія продовжує юридичне включення тимчасово окупованої Запорізької АЕС до власної атомної системи. Два енергоблоки станції вже отримали російські ліцензії, а щодо енергоблока №6 окупанти розпочали процедуру ліцензування.
Про це повідомив очільник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, так званий директор окупованої ЗАЕС Юрій Чернічук заявив, що російські ліцензії наразі отримали два енергоблоки, а блок №6 проходить відповідну процедуру.
"Отже, паралельно з фізичною нестабільністю Росія продовжує юридичне включення ЗАЕС у власну атомну систему", – наголосив Андрющенко.
Водночас окупаційне керівництво станції визнало проблеми з логістикою. За словами Чернічука, ЗАЕС не перебуває в абсолютній блокаді, однак перевезення вантажів та персоналу "вкрай ускладнені".
Запчастини для проведення ремонтів на станції, за його твердженням, є. Водночас в окупованому Енергодарі виникають перебої з продуктами через пошкодження торговельної інфраструктури, магазинів та ринку.
Андрющенко звернув увагу, що про проблеми з логістикою вперше відкрито заявило саме окупаційне керівництво ЗАЕС.
Раніше, 23 грудня 2025 року, російський Ростехнагляд видав ліцензію на експлуатацію енергоблока №1 ЗАЕС строком на десять років. 18 лютого російське ліцензування пройшов і енергоблок №2. При цьому енергоблоки Запорізької АЕС уже понад три з половиною роки перебувають у стані холодного зупину.
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