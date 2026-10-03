Украина привлекла 50 млн евро от Банка развития Совета Европы и Италии на компенсации за уничтоженное жилье, - Корецкий
Украина привлекла 50 млн евро от Банка развития Совета Европы и правительства Италии на компенсацию за уничтоженное жилье.
Об этом сообщил премьер-министр Украины Сергей Корецкий, сообщает Цензор.НЕТ.
Новое жилье для более чем двух тысяч украинских семей
По его словам, средства будут направлены на жилищные сертификаты в рамках программы "єВідновлення". Это позволит обеспечить новым жильем около 2 200 украинских семей, которые лишились своих домов из-за российской агрессии.
Результаты договоренностей в рамках проекта HOME
"Это первый транш из дополнительных 100 млн евро в рамках проекта HOME, о которых договорились с партнерами во время URC-2026 в Гданьске. Ранее в рамках этого проекта Украина уже привлекла 200 млн евро и профинансировала более 6 тысяч жилищных сертификатов", - пояснил Корецкий.
Он поблагодарил БРРЕ и правительство Италии за важную поддержку Украины и помощь украинским семьям, лишившимся жилья из-за войны.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль