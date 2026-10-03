$27 млрд дополнительных оборонных потребностей: $7 млрд покроет Украина, $12 млрд найдут совместно, остальное – критическая потребность, – Марченко
Министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что, несмотря на заявления представителей Еврокомиссии об отсутствии дефицита внешнего финансирования Украины в 2026 году, Министерство обороны испытывает дополнительную потребность в средствах на этот год.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Марченко написал в Facebook.
Накануне главный пресс-секретарь Еврокомиссии Паула Пиньо сообщила, что после совместной встречи представителей ЕС и Украины 1 октября стороны пришли к выводу об отсутствии необходимости в дополнительном международном финансировании Украины в 2026 году.
У Украины есть дополнительная потребность в оборонном финансировании в размере $27 млрд
Марченко напомнил, что в августе 2026 года Министерство обороны Украины заявило о дополнительных потребностях в области обороны в размере $27 млрд.
"На этой неделе вместе с представителями Минобороны и Еврокомиссии мы проводили встречи в Брюсселе, где обсудили возможные пути удовлетворения этой потребности. Мы разработали план и изложили наше видение, но это не означает, что этой проблемы нет", — сказал министр.
По его словам, Украина планирует покрыть более $7 млрд этой потребности за счет внутренних ресурсов – экономии и перераспределения расходов.
Еще около $12 млрд Украина рассчитывает найти "совместными усилиями".
Остальные средства являются критической потребностью
Марченко отметил, что остальная сумма остается критической потребностью.
"Мы работаем совместно с Министерством обороны над определением источника покрытия. Еврокомиссия не сможет ее покрыть из-за отсутствия у них соответствующих инструментов в этом году", — подчеркнул он.
По словам министра, важно разделять бюджетный и военный треки финансирования.
Таким образом, по оценке украинской стороны, речь идет о дополнительной потребности оборонного бюджета, тогда как по итогам встречи 1 октября Еврокомиссия заявила именно об отсутствии дефицита внешнего финансирования Украины в 2026 году.
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Наскільки я зрозумів, ніхто нічого виконувати не збирається. Зе-планктону країна пох. Головне - утриматися при владі.
Порадьте банді Зеленського - Не Красти - можливо допоможе....