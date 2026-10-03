$27 млрд додаткових оборонних потреб: $7 млрд покриє Україна, $12 млрд знайдуть спільно, решта – критична потреба, - Марченко

Міністр фінансів України Сергій Марченко заявив, що, попри слова представників Єврокомісії про відсутність дефіциту зовнішнього фінансування України у 2026 році, Міністерство оборони має додаткову потребу в коштах на цей рік.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Марченко написав у Facebook.

Напередодні головна речниця Єврокомісії Паула Піньо повідомила, що після спільної зустрічі представників ЄС та України 1 жовтня сторони дійшли висновку про відсутність потреби в додатковому міжнародному фінансуванні України у 2026 році.

Україна має додаткову оборонну потребу в $27 млрд

Марченко нагадав, що в серпні 2026 року Міністерство оборони України задекларувало додаткову оборонну потребу в розмірі $27 млрд.

"Цей тиждень разом із представниками Міноборони та Єврокомісії ми проводили зустрічі в Брюсселі, де обговорили можливі шляхи закриття цієї потреби. Ми напрацювали план і показали наше бачення, але це не означає, що цієї проблеми немає", – сказав міністр.

За його словами, Україна планує покрити понад $7 млрд цієї потреби за рахунок внутрішніх ресурсів – економії та перерозподілу видатків.

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Ще близько $12 млрд Україна розраховує знайти "спільними зусиллями".

Решта коштів є критичною потребою

Марченко зазначив, що решта суми залишається критичною потребою.

"Ми працюємо спільно з Міністерством оборони над визначенням джерела покриття. Єврокомісія не зможе її покрити через відсутність у них відповідних інструментів у цьому році", - наголосив він.

За словами міністра, важливо розділяти бюджетний і військовий треки фінансування.

Таким чином, за оцінкою української сторони, йдеться про додаткову потребу оборонного бюджету, тоді як за підсумками зустрічі 1 жовтня Єврокомісія заявила саме про відсутність дефіциту зовнішнього фінансування України у 2026 році.

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