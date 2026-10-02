США перенаправили $52 млн допомоги від європейських союзників до Латинської Америки

Адміністрація президента США Дональда Трампа перенаправила $52 млн, які Конгрес раніше схвалив допомоги Україні та союзникам по НАТО. Кошти вирішили спрямувати на програми в Панамі, Перу, Еквадорі та Колумбії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє The Washington Post.

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Держдепартамент повідомив Конгрес про плани змінити призначення коштів у вересні. Сенаторка Джинн Шахін та конгресмен Грегорі Мікс виступили проти такого рішення й заблокували процес перенаправлення.

Однак наприкінці вересня адміністрація повідомила законодавців, що продовжить реалізацію плану попри встановлену заборону. За даними The Washington Post, йдеться про кошти, які Конгрес виділив ще у 2022 році.

Частина грошей була пов'язана з допомогою Україні

Особливе невдоволення законодавців викликало рішення забрати кошти, передбачені для Словаччини та Північної Македонії. Ці програми входили до пакета допомоги, ухваленого після початку повномасштабної війни Росії проти України.

Метою фінансування було, зокрема, стимулювати європейські країни передавати Україні озброєння та поступово замінювати російську військову техніку американською.

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У Трампа пояснили рішення зміною зовнішньополітичних пріоритетів

У Держдепартаменті заявили The Washington Post, що перенаправлення коштів відповідає зовнішньополітичним пріоритетам адміністрації Трампа, яка посилює увагу до Західної півкулі.

Американська адміністрація вважає, що використання цих коштів у країнах Латинської Америки є ефективнішим у межах нинішніх пріоритетів Вашингтона. Водночас законодавці, які виступили проти рішення, ставлять під сумнів відповідність такого перенаправлення початковому призначенню коштів.

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